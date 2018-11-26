校外培训机构有望实现全国联网查询

本报北京11月25日电 （记者赵婀娜）记者从教育部获悉：近日，教育部开发的全国中小学生校外培训机构管理服务平台即将上线，各地审批的全国中小学生校外培训机构有望通过平台实现联网查询。

教育部要求，各地要用好平台，通过系统完成校外培训机构的摸排、整改、审批、学科类培训备案、社会监督等工作，面向社会公布校外培训机构的有关政策、白名单、黑名单、学科类培训班等信息，依托平台受理群众投诉，接受社会各界监督，切实通过信息化手段实现校外培训全过程精细化管理，方便群众了解相关信息。

此外，截至15日，全国2963个县（市、区）已启动专项治理整改工作，其中1247县（市、区）已基本完成专项治理整改任务。全国共摸排校外培训机构401050所，存在问题机构272842所，现已完成整改163203所，整改完成率近60%。

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 11 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)