给共享单车画好“规则停放区”

规则不完善，行为就会乱。共享单车乱停乱放、大量废弃单车浪费资源等问题，都有赖规则与时俱进加以解决

冬天来了，骑车出行的少了，而在公共舆论场上，关于共享单车的讨论却没有停息过。

肯定的意见说，共享单车优点突出，解决了出行最后一公里问题，提高了资源的利用效率，还能减少拥堵、能耗和排放。难怪共享单车问世后，大家叫好、爱用。

然而，当资本纷纷相中这块热土，一股脑儿涌入，共享单车也就火过了头，以致乱象丛生：企业跑马圈地，无限度投放，造成了“单车围城”；单车数量骤增，管理却跟不上，难以约束用户，也无力调度和维护，这又加剧了堆积和毁弃问题。

共享单车乱象该怎么治？最近，笔者参加了一场全国党媒平台举办的研讨会，与会专家介绍，各地已做了一些探索：北京建设电子围栏，上海划出专门区域，杭州发动环卫工人、市政养护员、停车收费员等多支队伍，以规范单车停放；南京、成都、昆明等地或实行总量控制，或实行配额管理——企业管理、服务得好，单车投放配额可上调，反之则下调，以实现良币驱逐劣币、有为者有位。专家们还呼吁，政府和企业应携手打造用户信用体系，敦促使用者将单车停放好、爱护好。

这些探索，都指向一个方向：规则。规则不完善，行为就会乱。共享单车具有公共产品属性，使用者、管理者多，难免各行其是、各“甩”其责。把规则立起来，各方才能有所遵循，避免造成破窗效应、公地悲剧。

然而，规则具有滞后性。如果一种新鲜事物方兴未艾，很难立出合理的规矩，因为无法对可能出现的问题有效预测；等充分发展了一段时间之后，就要总结经验教训，汇聚众智，凝聚各方面意见，建立约束性。长期没规矩，相当于只有油门没有刹车。当然，规则应该有一定的弹性，也需要与时俱进，根据情况的发展，再进行补充、修正。总之，多一分规则，便能少一分没辙，让共享单车行业朝着对的方向，行进得更远。

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 10 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)