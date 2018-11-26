多项外资银行保险机构市场准入申请获批

本报北京11月25日电 （记者欧阳洁、曲哲涵）银保监会近日批准香港集友银行有限公司筹建深圳分行、德国安联保险集团筹建安联（中国）保险控股有限公司。其中，安联（中国）保险控股有限公司将成为我国首家外资保险控股公司。

今年以来，银保监会在依法合规、严守风险底线基础上，持续推进银行业保险业各项开放措施落地实施，同时受理和批准了多项市场准入申请，完成富邦华一银行有限公司筹建重庆分行、工银安盛人寿保险有限公司筹建工银安盛资产管理有限公司、大韩再保险公司筹建分公司等10项市场准入申请审批。

据银保监会相关负责人介绍，下一步，银保监会将在持续提升风险防范水平和监管能力的基础上稳步扩大对外开放。

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 02 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)