聚焦深度贫困地区 增强脱贫致富的内生动力

打好精准脱贫攻坚战是党的十九大提出的三大攻坚战之一，对如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有十分重要的意义。党的十八大以来，精准扶贫、精准脱贫的制度基础已经建立，中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制有效运行，对扶贫工作的监督巡查和业绩考核机制日益健全，精准脱贫成效显著。但也要看到，打赢精准脱贫攻坚战的任务仍然十分艰巨，而且越往后遇到的越是难啃的硬骨头。究其原因，主要是一些深度贫困地区往往自然条件恶劣，生态环境脆弱，自然灾害频发，实现稳定脱贫难度很大；资源匮乏，生产方式落后，缺乏能够有效带动贫困地区经济发展和贫困人口收入稳定增长的产业；人口受教育水平普遍偏低、劳动技能缺乏，而且部分贫困地区对教育重视不够，学生辍学率较高。此外，长期贫困在客观上也助长了一些人“等、靠、要”等落后思想。

贫困群众既是脱贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体。打赢精准脱贫攻坚战，不仅要以更有力的行动、更扎实的工作确保各项扶贫政策措施精准落地，而且要注重增强贫困地区脱贫致富的内生动力，激发贫困群众的积极性和主动性，激励和引导他们靠自己的努力改变命运。如果凭空救济出一个新村，简单改变村容村貌，而内在活力依然不足，劳动力不能回流，没有经济上的持续来源，这个地方下一步发展还会有问题。

增强贫困地区脱贫致富的内生动力，当前应抓好以下几个方面。一是加快补齐基础设施短板。重点在加强交通、水利、电力、网络等基础设施建设和改善农村人居环境方面持续发力，不断提升基础设施建设水平，激发贫困地区发展潜力。二是大力发展特色农业和休闲旅游产业。加快发展对贫困户增收带动作用明显的种植养殖业、林草业、农产品加工业、特色手工业、休闲农业，积极培育和推广有市场、有品牌、有效益的特色产品。鼓励和指导贫困地区因地制宜发展特色旅游等产业，充分发挥部分深度贫困地区旅游资源丰富等优势，实现以休闲旅游带动脱贫致富。三是大力提高社会保障水平。继续实施社会服务兜底工程，加快建设为老年人、残疾人、精神障碍患者等特殊群体提供服务的设施，并积极完善农村低保制度，健全低保对象认定方法，将完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠就业帮扶脱贫的贫困人口纳入低保范围。四是重视精神脱贫，把扶贫与“扶志”“扶智”结合起来。努力帮助贫困户树立生产和生活信心，激发其艰苦奋斗、自强拼搏的脱贫志向；进一步加大贫困地区的教育投入，努力提高贫困地区教育质量与贫困人口受教育水平，改变落后生产生活方式。五是加强基层党组织建设，深入推进抓党建促脱贫攻坚，全面强化基层党组织领导核心地位，切实提升贫困村党组织的组织力。强化贫困地区农村基层党建工作责任落实，将抓党建促脱贫攻坚情况作为县乡党委书记抓基层党建工作述职评议考核的重点内容。

（作者为甘肃省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员）

《 人民日报 》（ 2018年11月26日 07 版）

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