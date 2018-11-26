上市公司回购活跃度明显上升 股份回购能带来什么？

从境外成熟市场经验看，股份回购制度是公司稳定股价、提升公司投资价值的重要手段。完善我国股份回购制度，有助于减轻股市波动，改善投资者信心，稳定资本市场。为防止内幕交易、操纵市场等行为，下一步监管机构应要求对回购股份的去处和用途进行详尽披露
近日，证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》，拓宽了股份回购资金来源、适当简化实施程序、引导完善治理安排，鼓励各类上市公司实施股权激励或员工持股计划，强化激励约束，促进公司夯实估值基础，提升公司管理风险能力，提高上市公司质量。
而在此前，十三届全国人大常委会第六次会议经表决通过了关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，最新的公司法修正案从增加股份回购情形、完善决策程序、延长回购股份持有期限、补充回购规范要求等方面对上市公司股份回购制度进行修订。
对比修改前的公司法，“将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”和“上市公司为维护公司价值及股东权益所必需”为新增加的允许回购情形；“将股份奖励给本公司职工”也被修改为“将股份用于员工持股计划或者股权激励”。
近期，在一系列政策措施鼓励下，多家A股上市公司发布股份回购方案，给资本市场带来了良好预期，也让这项措施更加受到广大投资者关注。
数据显示，2016年、2017年，A股实施回购金额分别为109亿元、92亿元。而受政策利好等因素影响，今年股份回购活跃度明显上升。《公司法》修正案通过后首个公告日（10月28日），超40家A股公司积极响应回购。例如，中国平安10月30日发布公告称“将由股东大会授权相关机构和人员在不超过公司发行总股本的10%的授权额度内，制定回购具体方案”。按照11月7日的市价及股本计算，此次回购可能达到1200亿元。
股份回购是资本市场的基础性制度之一，是指公司按照一定程序，购回发行或流通在外的本公司股份的行为。从境外成熟市场经验看，股份回购制度是一种健全的长效制度安排，公司优化治理结构、稳定股价、提升公司投资价值的重要手段。
鼓励上市公司回购将给我国资本市场带来哪些变化？专家表示，完善上市公司回购股份的制度安排，是我国资本市场走向成熟的重要标志之一。对于股东来说，股份回购可提升每股收益，作为分红的替代可减少税负。股份回购还有助于减轻股市波动，纾解部分上市公司目前面临的流动性困境，改善投资者信心，起到稳定资本市场的作用。
从投资者的角度，对于上市公司的股份回购，一方面需要看所处的市场环境、上市公司股票的回购价格；另一方面，需要看股份回购之后的具体处置及回购股份的积极性、持续性等。此外，回购资金的来源同样十分关键，其中包括自有资金回购股份、举债方式回购股份等，不同的资金来源对上市公司所造成的影响各不相同。
有部分投资者担心，放松限制会导致股份回购制度被滥用，并滋生出内幕交易、操纵市场等利益输送行为。对此，专家表示，下一步监管机构应强化执法，防范“忽悠式”回购，并要求公司对回购股份的去处和用途进行详尽披露。对回购股份的后期减持时间也应有所规定，防止有大股东利用信息优势，通过回购炒作股价、引导预期，等待投资者进入后套现离场。
《 人民日报 》（ 2018年11月26日 18 版）
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