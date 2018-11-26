原标题：“收走身份证没工资 每天干活十几小时”

华商报讯（记者 王娜）“班主任说，那儿有网吧、健身房，每天的工作也很轻松，一个月还会给3000元工资。去了才发现，每天从早到晚组装灯泡，并没有工资……”昨日下午，说起自己的遭遇，15岁的李丁认为学校欺骗了他们。学生投诉：

说是“社会实践”

去了每天只组装灯泡

李丁（化名）今年15岁，是西安技师学院的一年级学生。“11月14日，班主任说，大家都不是‘富二代’，要出去工作锻炼自己。”昨日，李丁告诉华商报记者，“班主任说工作地点有网吧，许多喜欢上网的同学就都报名了，说那儿有健身房，一些喜欢健身的同学也报名了，最后班里39个同学，38个都报名了。”

“她说的条件很诱人，但是对工资方面说的比较含糊，一会儿说一小时18元，一会儿说一天100元，后面又说一个月3000元。”李丁说，38个同学给班主任交了包括身份证原件、身份证复印件及一寸照片等资料。11月15日，一行人就坐着大巴车去了浙江嘉兴。

根据李丁提供的地址信息，记者看到，这家工厂名为“生迪光电科技公司”，网上查询得知，这是一家专业生产新型光源的民营企业。

“到了工厂之后，老师把16岁同学的身份证发给我们，让我们拍照并记住身份信息，如果有工厂的工作人员问起年龄，就按16岁的身份信息说。”随后，李丁和其他同学就被安排开始工作，“从早上8点到晚上8点，只干一件事，就是组装灯泡。”李丁说，“说是中间有1小时吃饭时间，但实际上只有十几分钟，然后就要接着干活了。”

一周后，一些同学不想干了，想回西安，遭到了拒绝。“我们的身份证都被收走了，没办法买票，因为保管身份证的是我们的班主任。我们几个交了350元去程车票和被褥费后回来了，其他班的学生想走是拿不回身份证的，得干满3个月。”李丁说。校方回应：

确有个别学生未满16岁

学生并没有工资

昨日下午，记者联系上仍在浙江嘉兴的李丁的班主任赵老师，“这是学校组织的社会实践活动，和学生的专业不挂钩，主要是锻炼他们的动手能力，感受社会的竞争压力。”赵老师说，“就是类似夏令营一样的活动，一周到半个月的时间，现在已经陆续让一些学生返回学校了，只要学生想回去，随时都会安排车的，没有强制要求干满3个月，一些学生和家长可能有误解。”

对于有家长反映学生年龄较小的问题，赵老师表示，所有的学生都是满16周岁的，“身份证确实是由老师保管的，因为担心学生自己带着会弄丢。”

对于学生反映每天需要在工厂内工作近12小时的情况，昨日下午，自称西安技师学院就业办的一位王老师称，“这是学校和用人单位合作进行的‘工学交替’活动，上午正常上课，下午进行实操练习。”他表示，这次参加活动的180多个学生都是满16周岁的，当记者说到已经掌握部分学生并未年满16周岁时，王老师随即又改口称，也有20多个学生是15岁，但给15岁的学生发16岁身份证的现象不存在。

“表现较好的孩子，厂里面会以补助的形式给予奖励，但是全部学生都是没有工资的。”王老师说，在从学校出发前就给学生都说清楚了没有工资，“所有学生的身份证都在学生自己手里，此次实践活动时间是1个月到3个月。”

昨晚，华商报记者未联系到主管部门，西安技师学院安排学生们“工学交替”活动是否合理，华商报将持续关注。

(责编：仝宗莉、赵爽)