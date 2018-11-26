原标题：双11下单还没发货？网购狂欢下的收货烦恼

原标题：网购狂欢下的收货烦恼

今天是“双11”钟声敲响后的第15天，当朋友圈已经开始战利品“晒单”大赛时，买家张女士下单的爬爬垫却还显示未出仓。下单许久仍不发货、发来的商品货不对版、快递送货再也不到家门，随着“双11”的成交额一年比一年攀升，网购背后的配套短板仍需补齐。

下单半月后被告知要调货

“大家陆续收到了包裹，可我买的那款爬爬垫就是不肯出仓。后来我才知道，它根本就不在仓库。”昨天，张女士告诉记者，今年“双11”当天，她在天猫平台挑选了一款Lunastory的婴儿家用折叠爬行垫。这十多天来，她经常点进订单链接，却发现商品还一直处于“买家已付款”阶段。

下单三四天时，店家没发货，张女士并没着急，“‘双11’单子多，可以理解卖家的压力。”等到七八天时，店家还是没动静，张女士有些费解：“我是特意在标有‘Lunastory旗舰店’的链接中购买的，以为这样更有保障一些。只不过是一款爬爬垫，即便商家订单再多，现在不发货多少让人难以接受。”直到这周二，卖家给了她一个更长的发货期限，一直选择等待的张女士终于被磨没了耐心。“原计划今天发货的这个垫子，因为仓库剩下的几个检查后都有问题的，所以没发走。我们已经紧急从韩国调一批过来了，预计要月底才能到货。”店家表示，商品到北京的时间预计是30日。

张女士向记者无奈地表示： “等垫子到了，可能娃都会走了。”

少个贴片买来的镜子装不稳

与张女士相比，在“双11”下单后不到两天就收到了包裹的曲女士，对物流的评价还是不错的。可是，商品的质量却让曲女士一言难尽。

曲女士购买的是一款来自天猫平台中泽旗舰店的“贴墙浴室镜子”，从商品页面的图片介绍来看，共有三个贴片、两个螺丝钉，但曲女士拿到手的商品中只带有两个贴片和一个螺丝钉。“因为贴片少了一个，我的镜子安上以后总是忽闪忽闪的，很不稳当。”曲女士联系店家，想让对方补发贴片配件，可是无论怎么说，店家都坚称两个贴片就是这款镜子的标配，不愿补发。如果曲女士因此要求退货，那么必须自行承担运费。

一气之下，曲女士向平台客服进行了投诉，经过多番解释，平台最终同意她可以在不承担运费的情况下进行退货。“你看，这款镜子的展示图片上确实有三个贴片，但店家坚称贴片就是两个， 这不是明显的货不对版么？”曲女士告诉记者，她在与客服交涉时，感觉就像是打了一场“车轮战”，疲惫不堪，而这才是开端，平台同意后她还要提交退货申请并等待店家审核，“我一想到这就心累，索性也不退了，自己去市场上买了个类似的配件凑合安上了。”

快递送货不到家门

快递柜本来是为了解决“最后一公里”痛点的便民设施，但今年的“双11”，快递柜也成为不少消费者麻烦的载体。11月24日晚上6时，家住丰台某小区的张先生收到一条中通的短信，提醒他的快递被放在小区南侧的丰巢快递柜里。“周六的晚上，没有打电话，没有敲门，就把快递放在快递柜里面。”王先生告诉记者，他查询自己的快递状态，发现订单状态已经显示为“本人签收”。“我买的是水果，属于生鲜产品，需要当面验货的，但快递员把快递送到快递柜并自动签收了，我怎么验货？”

实际上，王先生的遭遇不是个例。不少网友表示，在“双11”购买的多件商品在签收环节只收到快递员的短信就被直接放到快递柜里。有网友吐槽道，“自从有了快递柜，快递再也不送货上门了。”

对此，王先生质疑道：为什么有了快递柜之后，将快递送到家里，成为了需要特意备注的特殊服务？

同城快递绕了四个省

今年的“双11”，包裹绕圈的现象也出现在不少买家的吐槽之中。

家住海淀的黄先生就遇到了包裹被“旅行”的尴尬。黄先生于“双11”当天在淘宝店购买了一双鞋子，发货地显示为北京。“同城快递，应该两天内就能收到。”出乎他意料的是，快递先是被送到了河北、陕西，随后又辗转去了浙江、山东，第四天才送到他家中。“商家都以为丢件了，给我补发了一件，后来原件跟补发件一起到的。”黄先生调侃道，这一定是个可以四处溜达的成熟的快递。

记者根据黄先生提供的快递单号查询，快递是由圆通速递公司承运、从通州区发货，但运送路线不是直接到海淀区，而是先从通州区去了河北石家庄，经石家庄去西安“看了”兵马俑，之后又去杭州“看了”西湖，兜兜转转去了山东烟台后回到河北廊坊，再入京送到海淀区。

为什么会出现这么绕的快递呢？记者致电圆通速递官方客服，客服人员告诉记者今年“双11”期间快递物流订单量井喷，尽管公司在分拣环节投入了机器人、自动化分拣等技术，但由于订单量过多，黄先生的快递很可能是在扫码环节出错了，对此圆通可以提供赔偿。 本报记者 殷呈悦 实习记者 胡德成

(责编：赵爽、仝宗莉)