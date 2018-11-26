原标题：北京一培训公司员工为赚提成收集千万个人信息 被判4年罚5万

原标题：北京一培训公司员工为赚提成收集千万个人信息 被判4年罚5万

某教育培训公司员工何某，为了拓展业务，6年间收集公民个人信息936万余条。近日，因犯侵犯公民个人信息罪，何某被石景山法院一审判处有期徒刑4年，并处罚金5万元。

从2011年开始，何某开始从事教育培训行业，由于工作需要，他便在网上寻找各种个人信息，通过网络，何某在6年间陆续收集到了近千万条个人信息。“这个行业都是这样的，因为我是做培训的，难免要找一些相关信息。”何某说，他的工作内容类似于电话销售，需要通过电话、邮件等方式联系客户，获取客源。

于是，何某加入了不少名为“猎头群”、“电话业务群”的聊天群组，专门收集各种信息。除了常见的“公司通讯录”等信息，何某甚至收集到了“保险信息单”等资料。除了自己购买、收集外，何某还会与同行交换手头的资源。不过，这些信息何某并未对外贩卖，“我的出发点就是做好培训招生”。

今年5月17日，警方将何某抓获归案。民警在何某的硬盘里提取到了大量公民个人信息，经过排除重复数据处理，数据量仍多达936万余条。其中，含有公民财产信息的数据有100余万条，甚至包括了家庭住址、存款信息、购买保险产品类型、健康信息等极为私密的个人信息。

石景山检察院以何某涉嫌侵犯公民个人信息罪，将其起诉至法院。“确实没有法律意识，要知道是犯罪我肯定不会做。”何某对公诉机关的指控表示全部认可，但他否认自己从中获取了大额利润，称只是用这些信息赚取工作上的业务提成。对于其存储的大量公民财产信息，何某称信息均是数据包中自带的，他在工作中并不会用到，由于存储的数据量太大，很多数据包他下载后甚至都并没有打开浏览、使用过。

“希望不管是从事什么行业的人，都能以我为戒，要有意识地保护公民信息。”在庭审的最后，何某对自己的行为表达了悔意。

石景山法院经审理认为，何某非法获取公民基本信息，情节特别严重；且向他人提供公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。考虑到何某能如实供述犯罪事实，可以依法从轻处罚。石景山法院当庭宣判，判处何某有期徒刑4年，并处罚金5万元。

(责编：赵爽、仝宗莉)