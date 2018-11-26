原标题：大妈拒不买票吵到坐过站抢方向盘逼停公交被拘8天

原标题：又见乘客抢夺公交车方向盘 肇事者被行政拘留8日

日前杭州建德又现一起乘客抢夺公交车方向盘事件。24日记者了解到，杭州市建德警方经调查后果断执法，该乘客被处行政拘留八日。

米某在派出所。 余炫 摄

警方介绍，2018年11月21日9时30分许，建德梅城浙A6M407古城公交车到站后，六旬女子米某上车，因未出示市民卡又不肯付现金与司机谢某发生争执。

监控画面显示，米某正在抢夺方向盘。 余炫 摄

米某声称，自己没有带市民卡，但她坐公交车本来是不用付钱的。此时，后上车的一位女性乘客替米某付了车费。车启动后不久，米某看到后上车的一位年龄超过七十周岁且出示老年证的乘客未付车费，便又与该乘客发生争吵。

警方称，同车有好心乘客劝说米某少说两句，但米某不听劝。在公交车行驶过程中，她始终在指责司机谢某及劝说她的乘客。在该辆公交车开到东关出口处还未到碧溪坞站牌时，米某发现自己坐过了站，便要求司机谢某立即停车。因未到公交车停靠站，司机谢某未靠边停车。

监控画面显示，米某正在抢夺方向盘。 余炫 摄

视频画面显示，就在此时，米某“冲”到驾驶员旁边，在车辆行驶过程中，一把抓过方向盘。之后，司机谢某立即靠边停车，向单位领导报告并报警。

建德市公安局梅城派出所民警出警后，将人员带回派出所进行详细调查。经查，米某抢夺方向盘为严重影响公共交通工具正常行驶的行为，属情节较重。米某最终被警方处行政拘留八日。(完)

(责编：赵爽、仝宗莉)