原标题：油气改革年底冲刺 国家管道公司重组方案或将出台

近日，关于国家管道公司即将成立的消息再次传来。

有媒体报道称，中石油旗下已有约十家单位搬迁至同一办公地点，以油气运输管道领域相关的单位为主。此轮改革或与成立国家管道公司有关。

此前，也有消息传出，中石油、中石化及中海油将把旗下管道资产及员工剥离，并转移至新管网公司，再按各自管道资产的估值厘定于新公司的股权比例，预计新公司估值约为3000亿元至5000亿元。

与此同时，新管网公司获注资产后，拟引入约50%社会资本，包括国家投资基金及民营资本，新资金将用于扩建管网；新管网公司将寻求上市。

实际上，一直以来，油气管网的分拆与独立是我国石油天然气体制改革中的一个重要方向。

2017年5月份，印发的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》提出，分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开，完善油气管网公平接入机制，油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放。

去年12月份，在全国发展和改革工作会议上，发改委主任何立峰公开表示，2018年要制定天然气管道运营机制改革实施方案。

今年6月初，发改委发布了《关于理顺居民用气门站价格的通知》称，居民用气基准门站价格上浮，最高为0.35元/立方米，逐步与非居民用气价格并轨；通知要求将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平按非居民用气基准门站价格水平(增值税税率10%)安排，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。

“并轨天然气居民与非居民门站价格的改革为后续石油公司管道资产的剥离以及组建国家油气管道公司，铺平了道路。”中金公司分析师认为，国家管道重组方案有望在今冬明春供暖季结束后出台，届时或靴子落地。

中国石油大学教授刘毅军向《证券日报》记者表示，新管网公司成立的可能性较大，尽管此事难度较大，但今年应该会加快推动。

需要一提的是，今年以来，油气管网在加速开放。

中国海油气电集团与上海石油天然气交易中心共同推出的国内首个对外开放的窗口期产品，首期试点于9月20日完成线上交易，由振华石油和胜通能源组成的联合体通过公开竞价购得。该模式迈出了探索LNG接收站全面向第三方公平公开开放的第一步。

此外，国内第一个民营企业投资的大型LNG接收站新奥舟山LNG接收站在10月19日正式投运，新奥集团方面表态该接收站将成为开放平台。

值得注意的是，在能源改革中，最难啃的两块硬骨头就是电力改革和油气改革。前不久，原中石油总经理章建华任职国家能源局局长，而这位新任局长能否在油气改革中有所突破，市场也颇为期待。

据了解，目前，中石油拥有全国超75%的管网资产。截至2017年末，中石油国内油气管道总长度为82374公里，其中天然气管道长度为51315公里。因此，剥离管道资产对中石油来说，是影响最大的。

中海油有关人士向《证券日报》等媒体表示：“如果国家管道公司成立，对中海油的天然气生产和市场开拓是一个利好，因为从市场范围来看，我们可以从仅局限在东南沿海到可以扩展到全国所有市场，几乎都可以介入，只要跟国家管网公司签订合理的输配协议，保证天然气质量入网就可以。”

对于中海油未来的天然气市场如何向沿海区域以外的地方扩展？上述人士表示：“这个要结合国家管网公司成立以后才能考虑，目前这个政策还没有落地。如果落地，我们会跟管网公司接洽，这几家公司怎么划分这个市场。因为现在天然气的对外依存度已经超过40%，对于三桶油来说未来国产气都是缺失的。”（本报记者 李春莲）

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