上海超四成进出口来自自贸区

据新华社上海11月25日电 （吴宇、陈定）面积仅120平方公里的中国（上海）自由贸易试验区，今年前10个月创造的进出口占同期上海市进出口总值的42.9%。这是上海海关25日公布的最新信息。

据上海海关统计，上海自贸区成立5年来，累计新增海关注册企业逾1.9万家，海关注册企业总数超过2.8万家。今年1-10月，上海自贸区进出口1.21万亿元人民币，比去年同期增长5.8%。

据介绍，海关在上海自贸区率先推出的“先进区、后报关”“分送集报”“仓储货物按状态分类监管”“原产地签证便利化”等一系列创新制度已成熟定型，其中33项在全国复制推广。

来自德国的曼恩供应链管理（上海）有限公司，是上海自贸区洋山保税港区开展船舶保税维修业务的首家试点企业。截至目前，曼恩集团在上海自贸区增资规模达1.5亿元人民币。

(责编：赵爽、仝宗莉)