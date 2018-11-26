贵州大数据企业达9551家 工业云平台应用率为38%

本报讯 记者王新伟报道：今年以来，贵州省深入实施大数据战略行动，加快建设国家大数据综合试验区，目前全省大数据企业达到9551家，比去年底净增600多家。1至9月，贵州省共签约大数据项目264个，合同投资总额593.9亿元。科大讯飞、猪八戒网、科大国创、康佳创投、腾讯云计算等一批知名企业成功落地。
近日，中国信息通信研究院公布的《中国数字经济发展和就业白皮书（2018年）》显示，贵州省数字经济增速达37.2％，数字经济吸纳就业增速达23.5%，两项指标均名列全国第一。
目前贵州省已经形成“万企融合”标杆项目培育对象115个、示范项目培育对象1036个，带动融合企业1273户。大数据与工业深度融合推动产业质量效益持续提升，贵州省“两化”融合指数在全国排名从2014年的第29位提升至现在的第19位。航天电器、贵阳海信等9家企业入选国家级智能制造和“两化”的融合试点示范。
贵州培育工业互联网平台，打造工业互联网公共服务平台体系。贵州省经信委建设的贵州“工业云”成为工信部“2018年工业互联网创新工程”全国4个特定区域项目之一，为全省1700余家企业提供生产制造管理系统等工业软件应用系统，带动全省工业云平台应用率达到38%。
农业向生产管理精准化、质量追溯全程化、市场销售网络化融合升级。贵州省农委建设的农业“一张图”整合16个物联网基地，带动全省75个农业园区开展146个物联网建设项目，6个县启动“农村一二三产业融合发展先导区创建县物联网建设项目”。
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