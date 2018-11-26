原标题：中日节能环保论坛签署24个合作项目

本报北京11月25日讯 记者顾阳报道：第十二届中日节能环保综合论坛25日在北京举行，论坛期间中日双方共签署涉及节能与新能源开发、污染防治、循环经济、应对气候变化、智慧城市、第三方市场等领域的24个合作项目。

第十二届中日节能环保综合论坛由中国国家发展改革委、商务部与日本经济产业省、日中经济协会共同举办。国家发展改革委主任何立峰表示，中日节能环保综合论坛在推动两国经济技术交流、促进务实合作方面发挥了重要作用。他就进一步加强中日节能环保合作提出3点建议，一是要夯实合作基础，拓展探讨议题，打造交流合作新平台；二是要发挥互补优势，深化务实合作，建设经贸往来新高地；三是要加强国际合作，扩大共同利益，探索互利共赢新格局。

何立峰表示，今年是改革开放40周年，中国正在大力推进新一轮高水平对外开放，诚挚欢迎包括日方在内的世界各国来华投资兴业，共享发展机遇。建设绿色家园是人类的共同梦想，中日双方应携手努力，加强节能环保合作，推动落实联合国2030年可持续发展议程，促进全球生态文明建设，构建人类命运共同体。

本届论坛上，来自中日两国约800名参会代表围绕循环经济、汽车电动化智能化、洁净煤技术与火力发电、中日长期贸易等多个议题展开交流探讨。

(责编：朱江、仝宗莉)