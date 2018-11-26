原标题：住建部副部长黄艳：城市规划建设要摒弃大拆大建

新华社杭州11月25日电(记者王优玲)住建部副部长黄艳日前在2018中国城市规划年会上说，当前我国在城市规划和建设中要摒弃急功近利和大拆大建，注重“绣花”功夫，突出地方特色和人居环境的改造。

黄艳表示，我国城镇化进入了追求品质优先和美好生活的后半场，从高速增长的城镇化率和大规模的城市扩张，转变为以美丽城市和美丽乡村共同构成的美丽中国的目标和战略。

“转型期的调整，需要我们从过去高负债、高增长、高速度的开发建设模式和城镇化模式里跳出来。”黄艳说，在这个转型期，需要了解政策环境的改变，转变规划理念和方式。

“品质”更注重人的体验，用品质来要求城乡人居环境，是新时代的高质量标准。黄艳说，过去快速发展条件下宜居性不足，质量品质不高，需要探讨用更精细的方法、“绣花”的态度和功夫，深入走进社区住区，去规划、设计和营造城市和乡村的人居环境。

黄艳说，要改变城市建设的拆迁文化，让城市留住不断有历史积累变迁的痕迹，留住体现城市品质的载体和要素。并且更加注重城市建成区存量的改造和提升，注重修补、修复、提升，注重微改造、小动作，在城市规划建设中加强与市民面对面的沟通，让居民从技术上、方法上介入，增加居民的获得感。

据了解，2018中国城市规划年会24日至26日在杭州举办，由中国城市规划学会和杭州市政府主办，以“共享与品质”为主题，年会期间举办26场专题会议和28场学术对话，对城市设计、城市更新、小城镇规划、乡村振兴等当前城市规划热点问题展开了探讨。

(责编：朱江、仝宗莉)