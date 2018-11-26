原标题：当U盘已成往事：关于青春，你还记得什么？

你有多久没用过U盘？

大学生的毕业论文、程序员的代码资料包、宅男喜欢的大片……曾经的U盘是许多秘密的避风港，更是记忆的归宿。

记忆中的U盘

网传U盘有3个使命：丢失、中毒和乱码。如果你曾是U盘的用户，你一定经历过其中一个情景。

“从初中用到现在的U盘丢了，里面的照片资料和视频都是这么多年一点点存下来的，可是再也找不到了……”

“U盘中毒，课程作业全都不见了，现在电脑因为插了U盘也开不了机。”

“好几次资料拷进U盘整个乱码，我又是格式化又是删除源文件，就是解决不了。”

当然，除了存储资料的使命之外，U盘的“副业”还有储存记忆。比如，中学时代的青涩、大学时代的朝气蓬勃以及初入职场时写不完的报告……

U盘的辉煌和衰落

回忆总是美好的，U盘的使用率已经大幅下降，是不争的事实。

U盘即USB盘的简称，指USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品。

U盘名字很洋气，却实打实的“中国制造”。1999年，朗科科技创始人邓国顺与成晓华共同研制出世界第一款闪存盘，取名U盘，填补了中国计算机存储领域发明专利的空白。

随后，U盘这个称呼成为微型高容量移动存储产品的代名词。

早期的U盘，容量很小，只有8M，但存储容量已经远远超过了当时市场上普遍使用的、容量仅1.44M的软盘。

2005年是U盘发展最为辉煌的一年。那一年，第一批80后初入职场，第一批90后也到了逃课去网吧的年纪。也是在那一年，许多人认识了SKhynix、Micron、金士顿等一批U盘品牌。

市场爆发式增长，U盘的容量从8M发展到了128M、256M、512M、1G、2G、4G、8G、16G，直到现在的32G、64G、128G、256G、512G、1T。

除了储存，U盘也演变出了更多形态。从功能上，出现了广告U盘、防水U盘；从外观上，出现了液体U盘、金属U盘、竹木U盘……

这些变换无非是应用领域，以及外观材质形态的改变，和产品本身进化改变并无关系。

随着互联网的发展，云存储取代U盘的地位。

2010年左右，被称为“移动存储第一股”朗科科技业绩开始疲软。直到今天，朗科科技的营收和利润，增长都不稳定。由于其常年专利官司不断，被许多人调侃为“靠打专利官司为营生”。

和朗科科技业绩一起下滑，还有U盘的价格。2008年，4G内存的U盘售价约为100元左右，8G内存、16G内存价格在200、450元左右。

到了2018年，不同品牌256G的U盘的价格也才200-400元之间。

朗科科技坦言，云存储、云计算、移动互联等趋势性新行业正在对移动存储行业构成严重威胁，公司主营业务存在持续大幅下降甚至难以为继的风险。

新的秘密走进网盘

“易丢”——小巧成了U盘的缺点。现在，网盘流行的时代，U盘逐渐沦为“赠品”、“配饰”，内容的交互从U盘时代的“拷来拷去”变成了“传来传去”。

网盘的概念在2005年就被人提起，真正的个人网盘存储时代，是以2012年金山快盘赠送100G云存盘开始的。随后360、百度等加码1T进入网盘大战。

没有时空限制的网盘，避免了“找U盘、丢U盘”的痛苦循环，让记忆不再颠沛流离。

“求资源”、“共享网盘”……新的信息交互方式产生，新的秘密走进网盘。

但很快，共享网盘成为滋生淫秽色情信息传播的温床。

2016年3月，全国扫黄打非办公布了6起利用销售云盘(网盘)账号和密码传播淫秽色情信息牟利的案件，360云盘、乐视网盘、115网盘等云存储工具被点名。

警钟敲响，整治利剑出击！

随后，115网盘、腾讯微云的中转站功能关闭； 新浪微盘、金山快盘、华为网盘等曾经很有名气的网络云存储宣布关停服务。

目前，排名前十的个人云存储品牌只剩下一半：百度云、360云盘、天翼云、腾讯微云等。

作为一名程序员，于林对此感悟颇深：“把信息储存在网盘里，内容就真的安全吗？”

在他看来，个人信息、资料只有掌握在自己手中才是最为安全的。 “大数据时代，我们都在裸奔，隐私和公开的界限变得模糊，区别只有我们追不追究。”

网盘给用户带来的不安全感，让许多人再一次回忆起了和U盘一起度过的美好时光。

现在，谁还在用U盘？

于林感叹：“抛开某些特殊职业对储存信息的保密性要求，普通人使用U盘除了跳槽拿去打印简历以外，估计都是吃灰(闲置)吧。”

于林是普通人中比较特殊的一类，“其实我一直都崇尚无线，我买打印机坚决必须要能无线打印。”但这样，他得频繁地使用着U盘、移动硬盘。

从大学时代开始，于林就一直尝试用树莓派自己搭建了自己家的局域网盘。2年多时间，他利用一个1T的移动硬盘搭建了一个 “自己家的数据中心”，家里的2个手机、1个平板、1台电视以及监控器的数据全部集成在这个数据库里。

于林表示，这只是自己的一个爱好，自己身边的人一般还是会选择网盘这种线上储存形式。

“记忆，永远都在。”这是金士顿2013年所推出的品牌主张，但你U盘里的记忆还在吗？(应受访者要求，文中部分人物为化名)

(责编：朱江、杨曦)