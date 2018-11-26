商务部回应WTO改革热点问题

原标题：世贸组织改革要坚持三原则五主张

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文23日指出,多边贸易体制正遭受严重冲击,中方支持对世贸组织进行必要改革,但要坚持三个基本原则和五点主张。

三个基本原则包括:世贸组织改革应维护多边贸易体制关于非歧视和开放两个核心价值；应保障发展中成员的发展利益,解决发展中成员在融入经济全球化方面的困难；应遵循协商一致的决策机制,规则应该由国际社会共同制定,不能由少数成员说了算,也不能搞小圈子。

王受文还阐述了中方的五点主张。他强调,世贸组织改革应维护多边贸易体制的主渠道地位,应优先处理危及世贸组织生存的关键问题,应解决贸易规则的公平问题并回应时代需要,应保证发展中成员的特殊与差别待遇,应尊重成员各自的发展模式。

中方反对个别成员以新概念和新表述“偷换概念”“另起炉灶”,混淆并否定多边贸易体制的权威性。目前,个别成员阻挠启动上诉机构成员遴选程序,滥用国家安全例外条款采取征税措施,并以国内法为由采取单边主义措施,冲击多边贸易体制的规则基础。改革应尽快解决上述问题,确保世贸组织各项功能正常运转。

王受文说,改革应解决发达成员过度农业补贴对国际农产品贸易造成的长期严重扭曲,纠正贸易救济措施滥用特别是反倾销调查中的“替代国”做法对正常国际贸易秩序的严重干扰。改革应推动世贸组织规则与时俱进,涵盖反映21世纪经济现实的议题。

中国愿意在世贸组织中承担与自身发展水平和能力相适应的义务,不允许其他成员剥夺中国理应享受的发展中成员的特殊与差别待遇。中方也反对一些成员否认发展模式的多样性和对不同发展模式的歧视,不赞同将发展模式问题纳入世贸组织改革,不同意将没有事实依据的指责作为世贸组织改革议题。（记者万静）

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