“新时代中国经济高质量发展与宏观经济走势”研讨会举行

“新时代中国经济高质量发展与宏观经济走势”研讨会现场。

人民网北京11月26日电 （记者申亚欣）为深入分析和研究当前中国宏观经济走势，进一步推动中国经济高质量发展，充分发挥国家高端智库的作用，由中央党校（国家行政学院）经济学部主办的“新时代中国经济高质量发展与宏观经济走势” 研讨会暨《中国经济发展方式转变综合评价指数（2005—2014年）》发布会11月24日在中央党校举行。

中央党校（国家行政学院）经济学部主任韩保江教授作了开幕致辞。韩保江主任在致辞中指出，高质量发展是以新发展理念为指引，以提高发展质量和效益为中心，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，实现更有效率、更加公平的发展。希望与会专家深入研讨，积极为推动高质量发展献言献策。韩保江主任还向专家和媒体介绍了《中国经济发展方式转变综合评价指数报告（2005—2014年）》的编写和出版情况。

研讨会上，中央党校（国家行政学院）经济学部副教授邹一南代表经济学部课题组发布了《中国经济发展方式转变综合评价指数报告（2005—2014年）》，国家发改委宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所所长黄汉权、中央党校（国家行政学院）经济学部副主任董小君、光大证券首席经济学家徐高、长江养老首席经济学家俞平康、申万宏源证券首席经济学家杨成长、国泰君安全球首席经济学家花长春、江苏省社科院副院长章寿荣、中国财政经济出版社副总编辑高进水等做了交流发言。中央党校（国家行政学院）经济学部副主任张青作了会议总结。

《中国经济发展方式转变综合评价指数（2005—2014年）》是中央党校（国家行政学院）经济学部课题组历时两年，在对大量数据资料进行整理测算的基础上编写完成的，旨在以新发展理念为核心构建衡量中国经济发展方式转变程度的评价指数。报告纵向评估了中国在2005年到2014年10年间经济发展方式转变的成效，横向对比了31个省、市、自治区、直辖市推动各自区域经济发展方式转变的成效，客观呈现了全国和各省级行政单元推动经济发展方式转变的成就和问题，并为进一步推动经济向高质量发展阶段迈进提供科学的决策依据，与会专家普遍给予高度评价。

在研讨会上，各位专家对新时代推进中国经济高质量发展的重点问题进行了深入探讨。专家们指出，我国应打好政策组合拳，扩内需，调结构，以产业体系为重点构建现代化经济体系，促进我国产业迈向全球价值链中高端。应以创新开放升级版作为推进经济高质量发展的着力点，推动产业结构、动力结构、空间结构、消费结构转型升级，改善民生，注重经济与社会、文化、生态的均衡发展。

与会专家还对当前中国宏观经济形势展开了深入研讨，大家普遍认为当前经济运行总体平稳，保持在合理区间。同时，由于外部环境突变，经济下行压力加大，宏观经济的总量和结构矛盾日益凸显。在此背景下，应着力解决我国收入不平衡、区域不平衡、产业结构不平衡等问题，推进收入分配体制改革，刺激广大居民消费，多管齐下，共同应对2019年宏观经济运行可能出现的更大挑战。

中央党校在校部分学员，中央党校经济学部全体教师及在校的博士、硕士研究生参加了本次论坛。

(责编：仝宗莉、杨曦)