原标题：北京房山一蔬菜市场重建起纠纷法官为77名卖菜人讨订金

原标题：北京房山一蔬菜市场重建起纠纷 法官为77名卖菜人讨订金

“谢谢法官，有了这些钱，总算能安心回家过年了……”前天，北京房山法院长阳法庭第一法庭内人头攒动，法官李亚丽为77名卖菜农民发放了近70万元案款。

案款发放现场

位于北京市房山区的良乡华龙批发市场，是房山区小有名气的蔬菜批发市场，2017年6月，该市场被拆除，市场里数百个蔬菜批发摊位面临着无处经营的局面，这时，原市场经营者：北京市良乡华龙综合交易市场有限责任公司，即本案被告与市场摊贩口头协商约定，每位摊贩预交1万元订金，该公司重新选建一个新的批发市场。

但市场建成后，有77位摊贩称，被告没有用他们交的订金建批发市场，而是建了零售超市，对于做批发生意的他们来说，无法使用该零售超市，所以77名摊贩诉至法院，要求被告退还订金，并按照中国人民银行同期贷款利率支付利息441元。

77件案子立案后，长阳法庭承办法官李亚丽在和被告沟通时，了解到该公司正在工商局办理公司注销手续，且马上要注销完毕。

李法官考虑到，如果在诉讼中被告主体资格消失，则原告的维权之路将更加困难，意识到该问题后经沟通请示，并经原告申请，李法官立即作出裁定，中止了被告公司的注销程序。

随后，针对案件争议焦点，即新建场地为批发市场还是零售超市问题，李法官组织了现场勘验，尝试为双方进行调解，但始终未果。

“我就是按我们的约定建的批发市场，不是零售超市。他们只是想违约，不租用这些摊位，我不同意退还订金！”庭审中，被告坚持认定自己已经履行了口头约定，而是77位摊贩违约。

据了解，77位摊贩大多都是外地来北京从事卖菜生意的农民，而且部分原告已经离京，特意从外地赶过来开庭，现在已经是11月下旬，春节返乡的日子也一天天在逼近，“生意没做成，还搭进去1万元……”这使77位摊贩无比沮丧。

然而，被告开设的新市场也因种种原因被关停了，被告经济状况不佳，即使判决原告胜诉，被告也存在资不抵债的风险。

为了有效解决双方的矛盾纠纷，庭审后，李亚丽法官多次尝试做庭后调解工作，先后约谈77位原告的律师及代表，为他们释明诉讼及执行风险，同时积极联系被告，从法律角度为其梳理败诉风险，从情理角度为其阐明卖菜农民的不易，促其克服困难尽快筹款解决纠纷。

经过多次调解工作，双方成功达成了一致调解意见：被告退还每位原告订金9000元，共计693000元，并于调解当日给付完毕。 法院供图

(责编：赵爽、仝宗莉)