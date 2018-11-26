财政部：进一步规范和加强进口税收政策管理

人民网北京11月26日电 （朱江）据财政部网站消息，为积极落实依法行政，进一步规范和加强进口税收政策管理，近日，财政部印发《关于免税业务统一管理等7项进口税收政策的补充通知》，对中资“方便旗”船、天然气、科技重大专项、口岸进境免税店、免税业务统一管理、重大技术装备、“十三五”煤层气勘探开发等7项进口税收政策通知文件增补审批责任追究条款。

国务院关税税则委员会办公室指出，上述7项进口税收政策通知分别印发多年来，财政部及有关部门严格按照政策规定予以执行，确保相关政策取得良好效果，在有关领域积极支持国内所需的能源资源、关键零部件原材料、消费品等免税进口。

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