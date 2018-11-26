前10月我国交通固定资产投资完成2.6万亿元

人民网北京11月26日电 （朱江）据交通运输部网站消息，10月，交通运输经济运行总体平稳，固定资产投资规模高位运行，客运结构进一步优化，货运保持较快增长，港口生产延续平稳运行。
1-10月，交通固定资产投资完成2.6万亿元，同比增长0.7%。其中，公路建设完成投资17638亿元，高速公路、农村公路投资分别增长11.6%和1.5%，普通国省道投资下降14.4%；水运建设完成投资912亿元，同比下降9.4%。
10月，完成营业性客运量16.0亿人，同比下降0.9%，降幅与9月基本持平。其中，公路营业性客运量下降3.9%，高速公路7座及以下小客车流量增长6.5%；水路客运量增长2.0%。1-10月，累计完成营业性客运量151.6亿人，同比下降3.2%，其中公路营业性客运量下降6.4%、水路客运量下降0.6%。
国庆假期出行保障平稳有序，9月28日至10月7日铁路客运量同比增长10.8%；长假期间，公路客运量同比基本持平，水路主要地区客运量下降1.3%，民航客运量增长8.7%、航班正常率同比提高8.4个百分点。
10月，完成营业性货运量46.2亿吨，同比增长9.5%，延续今年以来的较快增长势头，其中公路货运量增长10.0%、水路货运量增长6.7%。快递业务量完成46.9亿件，同比增长25.2%。1-10月，累计完成营业性货运量413.6亿吨，同比增长7.3%，其中公路货运量增长7.7%、水路货运量增长4.4%。快递业务量累计完成394.3亿件，同比增长26.6%。
10月，规模以上港口完成货物吞吐量11.3亿吨，同比增长2.1%，其中内、外贸吞吐量分别增长2.6%和0.9%。完成集装箱吞吐量2124万标箱，同比增长5.9%。1-10月，累计完成货物吞吐量110.9亿吨，同比增长2.7%，其中内、外贸吞吐量分别增长2.8%和2.4%。累计完成集装箱吞吐量2.1亿标箱，同比增长5.1%。
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