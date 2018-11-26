东北全面振兴：加快推进社会主义市场经济体制建设

人民网北京11月26日电 日前，由东北大学、中国东北振兴研究院共同举办的“深入学习贯彻习近平总书记在东北考察时和深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神”座谈会在东北大学举行。来自东北地区政府、高校和科研机构的专家学者等共百余人参加了本次座谈会。

与会专家围绕“改善东北地区营商环境与激发各类市场主体活力”、“如何深度融入共建“一带一路”，推动东北亚经济合作”、“如何培育壮大新动能”、“如何补齐民生领域短板”等议题进行了深入研讨和交流。

加快推进社会主义市场经济体制建设

辽宁省老科协常务副会长金太元认为，东北全面振兴根本出路在于加快推进社会主义市场经济体制建设。一是要按照习近平总书记视察东北的最新讲话精神，将解放思想的重点瞄准如何破解计划经济模式，加快市场化建设。二是重塑东北微观经济基础，使民营企业成为东北振兴的主力军，把发展民营经济作为东北振兴的主导力量。三是推进市场化建设要求我们党的干部必须有担当意识、责任意识，为推动东北市场经济体制建设转化提供强有力的指导。

培育壮大新动能 推进产业结构调整

辽宁省政府发展研究中心副主任朱军认为, 加快培育经济增长新动能是调整东北地区产业结构的关键。针对辽宁当前情况，在有限的资源条件下，辽宁新动能的培育应该从三方面着手。第一，利用辽宁省雄厚的制造业基础和科研力量，大力发展现代信息技术、现代信息材料产业、新能源、新材料等战略性新兴产业。第二，“深耕军民融合”。辽宁军民融合发展应该抓核心、建平台、汇资源。第三，“放活传统产业”。用改革的手段、用市场化办法，将产业推向市场，用改革的手段和市场化的手段推进产业结构的调整。

改善东北地区营商环境 激发各类市场主体活力

大连理工大学管理与经济学部教授、经济研究所所长孙晓华认为，近几年东北经济失速严重，根本原因在东北企业习惯于通过获取政府资源和政治资源以支持企业发展的模式，在市场中同国内东部沿海地区企业进行竞争的能力较差，这是最近几年东北经济增长乏力的根本问题。东北经济要激发市场主体活力，需要做好三个方面：一是政府招商引资的重点放在新兴产业领域，放在新兴产业领域中的民营经济领域。二是留住人才和吸引人才。三是打造良好营商环境，以创业孵化、创新基地为载体，广聚天下英才而用之。

补齐民生领域短板 深化改革

中国东北振兴研究院智慧产业研究中心主任孟继民认为，社保问题是东北地区深化改革的面临的突出矛盾之一。与国内东部沿海地区相比，东北地区社保缴费相对较重，不仅加重企业成本负担，也直接影响东北的营商环境，是影响全面振兴的一个突出问题。建议尽快实施社保全国统筹，基本做法是按统一的税率，以工资总额为基数，用工资收入必须电子支付为手段，由工资发放者代为收缴，由税务部门核定监督，以实现各地养老金标准统一发放。

解放思想 破除体制机制障碍

中国东北振兴研究院副院长李凯认为，习近平总书记在东北考察时和深入推进东北振兴座谈会上的讲话具有重要的现实意义和深远的历史意义，为思考东北解放思想、深化改革提供了一把钥匙。近年来，东北经济企稳回升，有利因素不断集聚，正在走出谷底，但应清醒的认识到东北问题归根到底是体制机制问题，是产业结构的问题，这些长期性和根本性问题还未有效解决。围绕如何破除体制机制障碍，加快推动东北市场经济体制建设是东北地区解放思想、努力探索的关键所在。

据介绍，中国东北振兴研究院是在国家发改委的直接指导下，由东北大学和中国(海南)改革发展研究院共同发起设立，由东北地区政府和相关高校、研究机构共同参与建设，以东北振兴理论和政策研究为特色，为中央政府和东北地区各地方政府提供政策咨询，服务于党和国家全面振兴东北政策决策的新型高端智库。

(责编：朱江、仝宗莉)