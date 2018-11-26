记者观察：让银行和民企同时吃上 “止痛药”

近日，银保监会主席郭树清表示，要推动形成对民营企业“敢贷、能贷、愿贷”的信贷文化，并贯彻落实到信贷工作全过程，使得银行业金融机构愿意做、能够做、也会做民营企业业务。

民营企业特别是中小微企业融资难、融资贵是一个世界性、长期性难题。“融资”不仅仅是企业难以翻越的高山，也是银行业生存发展无法回避的“痛点”。

银保监会明确提出目标：3年后，在新增公司类贷款中，对民营企业的贷款比例不低于50%。2016年，中国商业银行的净利润中，有四分之三来自于净利息收入。银行想赚钱、想提高净利润收入，就要放出去更多的贷款。而3年后，银行新增公司贷款中，每放出一毛钱的贷款，就必须有五分钱放给民营企业。难怪工商银行董事长易会满感慨说，“民企融资难，银行难贷款”。

一方面“融资难”，一方面“难贷款”，这种矛盾背后的原因是什么？说到底，就是银行对借出去的钱有“两怕”。一是怕借出去的钱有去无回，打了水漂，填了无底洞。中国民企生命周期只有不到7年。企业都不见了，贷出去钱哪里还收得回。二是怕借出去的钱有去迟回。现在银行考核也很严格。一旦企业还贷晚、违背了相关规定，各级工作人员忙前跑后、尽职履职，最后业绩却被打了折扣。

害怕贷款有去无回、有去迟回，导致银行不敢贷、不能贷、不愿贷。银行贷款，原则上是一句话，但具体操作中，是要落实到一个个项目、一笔笔钱款、一个个业务员身上的。面对具体的责任、严格的考评机制，因为担心，所以害怕、迟疑。这样一种心理，容易导致不作为。使中央的精神、上级的政策，在最后一公里落不了地。

要解决这个问题、为两边同时止痛，必须要依靠深化改革，建立新机制，推动形成对民营企业“敢贷、能贷、愿贷”的信贷文化。

“敢贷”，就是要求银行业金融机构建立尽职免责、纠错容错机制，加快制定配套措施，修订原有不合理制度。“能贷”，就是要求银行业金融机构信贷资源向民营企业倾斜，将一定比例的贷款额度指定分给民营企业，确保民营企业始终有水可喝。“愿贷”，就是重新审视、梳理和修订原有考核激励机制，使放贷工作人员所付出的精力、所承担的责任与所享受的考核激励相匹配，提供工作积极性。让民营企业和银行同时吃上“止痛药”。

(责编：朱一梵、李栋)