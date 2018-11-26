2017年我国基本养老保险基金投资收益额87.83亿元

人民网北京11月26日电 （朱江）据全国社会保障基金理事会（以下简称：社保基金会）网站消息，社保基金会今日对外发布《基本养老保险基金2017年度报告》（以下简称《报告》），《报告》显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。
《报告》还显示，2017年末，基本养老保险基金资产总额3,155.19亿元。其中：直接投资资产934.69亿元，占基本养老保险基金资产总额的29.62%；委托投资资产2,220.50亿元，占基本养老保险基金资产总额的 70.38%。
2017年末，基本养老保险基金负债余额336.18亿元，主要是基本养老保险基金在投资运营中形成的短期负债。
《报告》指出，2017年末，基本养老保险基金权益总额2,819.01亿元，其中：委托省份基本养老保险基金权益 2,815.81亿元，包括委托省份划入委托资金本金2,731.50亿元，记账收益83.43亿元，风险准备金0.88亿元；基金公积-0.68亿元（主要是可供出售金融资产的浮动盈亏变动额）；受托管理基本养老保险基金风险基金3.88亿元注。
《报告》还指出，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。其中：已实现收益额76.42亿元（已实现收益率4.55%），交易类资产公允价值变动额11.41亿元。
《报告》强调，基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来，累计投资收益额88.19亿元（其中：2016年投资收益额0.36亿元）。
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