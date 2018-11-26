泰和税务“税收礼包”助力民企“轻装上阵”

“税收优惠政策能做到应享尽享，这使我们企业对未来的发展更有信心，近期公司将加大投入资金投入力度，对园区第三期进行厂房扩建，同时延长产业链，将在明年布点建成年总计出栏量达100万的三个专业化高标准的生猪养殖基地。”近日，在泰和县税务局“民企大走访”专题座谈会上，江西某生物科技公司财务说道。

一手抓税务机构改革，一手抓落实减税政策和“放管服”改革。日前，泰和县税务局紧密结合工作实际，围绕税收服务民营企业发展“亮品牌”，在落实税收政策和优化服务方面“出实招”，严格落实优化税收营商环境20项措施，积极推广龚全珍工作室、电子税务局系统和电子印章系统等做法，切实减轻纳税人负担、提升办税服务效率，积极为民营企业发展营造公平透明、可预期的税收环境，

持续推动政策措施落地生根，不断增强纳税人获得感。强化政策效应分析，切实加强民营企业税收新政宣讲解读和落实力度，对重点行业和企业上门辅导，充分释放政策红利；深入开展“降成本，优环境”税企挂点帮扶活动，将落实税收优惠政策与区位优势、生态优势、资源优势和作风建设相结合，创新“政策直通车”服务举措，建立覆盖“县局-分局-管理员”的三级税收优惠政策宣讲传送平台；持续强化“网络+降成本”措施，扩大线上解决问题覆盖范围，建立线上线下办理机制，为园区民营企业在税负、融资成本、生产成本等方面减负2亿余元。

持续优化税务服务举措，不断提升纳税人满意度。开辟服务民企“绿色通道”，大力推行“最多跑一次”“一次不跑”便利化办税服务措施，大力推进实名办税和免填单服务，对税务认定、发票办理等5类业务24种表证单书全部实行免填单服务，切实减轻纳税人办税负担。积极拓展网上办税功能，编制办税事项“全程网上办”清单，扩大电子税务局“全程网上办税”事项范围，配备专人辅导纳税人操作江西省电子税务局、网上办税服务平台和自助办税系统，让企业办税更加快捷高效。大力推行“一窗受理、集成服务、一次办结”退税服务方式，有效缩短退税时间，提高企业资金周转使用率。积极适应商事制度改革要求，推行税控器具网上变更，将无不良信用记录的民企纳入取消增值税专用发票认证范围。

(责编：白宇)