莲叶田田出水齐，清香早有晓风吹

人民网讯（通讯员 曾庆云、黄国平）今年以来，吉安市青原区税务局探索建立以“规范一套流程、完善多项机制”为主体的两个责任监督落实闭环机制，结合实际，建制度立规矩，不断强化自我监督，确保党委主体责任和纪检监督责任的落实。从多环节着手，传导压力、增强动力，打通“两个责任”落实的“最后一公里”，助推“两个责任”落实，确保税收征管体制改革有序推进。

分解责任“定责”。牢牢抓住党委主体责任、党委书记第一责任人这个“牛鼻子”，推动全局各级党组织切实担负起管党治党责任。围绕权力行使，建立清晰的工作流程制度，明确各部门采取相关措施的审批权限和办理程序。制定《落实全面从严治党责任全程纪实制度（试行）》等制度，将单位主要领导、分管领导、部门单位落实“两个责任”要求进一步细化为具体工作，实行清单化、痕迹化管理；建立分级检查、留底备查、随机抽查机制；开列“负面清单”、严格责任追究，有效督促党委班子成员和基层各单位负责人认真履职。

内控机制“析责”。在内控机制建设方面，围绕关键环节，形成职责清晰的运行轨迹，确保每一个环节都有审批、有着落、有反馈、有监督、有留痕。充分利用内部控制平台及日常督察中发现的风险点和反映的线索，进行分析归纳。疑点属于税务人员为税不廉问题的，由纪检组调查处理；疑点属税收执法行为规范性错误的，实施税收执法过错责任追究；疑点属执法过程中不作为乱作为的，应详细分析案件所涉及税收业务的法律规定和工作流程等，采取应对措施，堵塞征管漏洞，防范失职渎职风险。

全程监督“记责”。 区局纪检监察部门积极面对和主动适应新常态，充分认识新时期肩负的责任和使命，准确理解和把握“两个责任”的定位和要义，积极履职尽责，主动作为，勇于担当，敢于亮剑，精准发力，确保查得出问题、抓得住症结、找得出治本之策。规范“两个责任”督查考核，全面排查各部门、各单位落实“两个责任”存在的问题，对症下药，倒逼“两个责任”落实，防止“两个责任”虚化空转。严肃责任追究，做到有责必问，问责必严，用问责倒逼责任落实，让失责必问成为常态，以此推动“两个责任”落实“全覆盖”， 构建起“防火墙”和“高压线”。

以案为鉴“明责”。区局党委结合本单位实际通报税务系统查处的违纪违法典型案例，强化以案释纪明纪，增强拒腐防变能力。以案明纪、以案说法，用身边人身边事教育干部，努力把执纪审查成果转化为警示整改效果。通过学习“庐陵清风”、“正气青原”等平台的案例剖析材料、典型案例选编和参观警示教育基地、召开警示教育大会通报典型案例、召开“以案促改”专题民主生活会、组织生活会等方式，引导党员干部以案为鉴、以案明纪，做到知敬畏、存戒惧、守底线。

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