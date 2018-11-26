延安电务段新工“三融”主题活动圆满结束

人民网讯（通讯员 王佳）11月16日至17日，中铁电化运管公司西延维管处延安电务段组织举办了“四个一”（一场联欢会、一次座谈会、一次拓展训练、一份小礼物）新工“三融”主题活动，该段2018年新入职35名员工参加了活动。
一场联欢会。16日晚，35名新工齐聚一堂，倾情奉献了一场精彩纷呈、生动活泼、高潮迭起的联欢会，新工们的多才多艺一次次将会场气氛带入高潮，展现了积极向上的良好精神风貌，也展现了该段以人为本理念的真正魅力。
一次座谈会。17日上午，该段召开新工座谈会。在座谈会上，新工们从入职心得体会、关注的热点、难点问题等方面进行了交流，领导班子成员及各部门负责人结合自身工作、生活感悟，向新工们分享了经验，增强了新工对企业的归属感，也为新工尽快融入企业创造了良好的氛围。
一次拓展训练。17日下午，在拓展训练中，通过抖乒乓球、不倒森林、巧吃饼干、旋风跑、缠带转圈接力等趣味项目活动，使新工们在汗水和喜悦中培养“团队协作”、“企业忠诚”等优秀品质，树立了“感恩、奉献、责任”意识。
一份小礼物。在最后的活动总结会上，该段团委为新工们送上了精心准备的小礼物，使新员工们深深感受到组织的关心和关爱，引导新工积极乐观面对工作和生活，进一步激发了新工干事创业的热情。
此次主题活动，不仅将该段新工“三融”工作推向了高潮，同时也引导新工们树立了正确的人生观、价值观、家庭观，助力新工尽快适应新的环境，早日完成一名合格大学生到一名优秀员工的角色转变，为企业发展贡献自己的力量。
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