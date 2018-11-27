为“自己人”办事就是办“自己的”事（支持民营企业在行动）

40年来，依靠改革开放，为企业营造公平竞争的营商环境，江淮大地发生了翻天覆地的变化。40年来安徽民营经济发展有哪些突出亮点？下一步如何更好地扶持民营经济发展？如何为民营企业提供更有针对性的服务？记者采访了安徽省委书记李锦斌。

问：习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话发表后，在全国上下引发强烈反响，安徽的干部群众和民营企业家感受最深的是什么？

李锦斌：习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话，宣示了“两个毫不动摇”的一贯立场，强调了“三个没有变”的重要论断，概括了“四个重要”的地位作用，指明了“民营经济只能壮大、不能弱化”的发展导向，特别是表明了“民营企业和民营企业家是我们自己人”的鲜明态度，非常暖心、贴心、知心。对民营企业家来说，这无疑是吃了一颗“定心丸”，企业家们纷纷表示，有党中央的方向指引和政策支持，只要自己好好干，就一定能干出精彩。对党委和政府来说，这无疑是发出了一道“动员令”，我们要树立和坚持“为自己人办事就是办自己的事”的观念，坚持甩开膀子、撸起袖子，加强针对性服务。要立足当下救急纾困，大力度实举措解决民营经济发展中遇到的突出问题；要常抓不懈改革创新，加快建设更加公平法治便利的一流营商环境。对构建亲清政商关系来说，这无疑是进一步指明了干部与民营企业家的相处之道，干部要把民营企业家当“自己人”，“自己人”就别分亲疏，一视同仁搞好服务；民营企业家要把干部当“家里人”，“家里人”就无需见外，平时多沟通，遇事好商量，真正做到“清”上加“亲”。

问：40年来民营经济伴随改革的春风不断发展壮大，您认为安徽民营经济发展的主要特点有哪些？

李锦斌：改革开放40年来，我省民营经济发展和祖国同步、与时代同行，从上世纪80年代初的“一枝独秀”，到上世纪90年代的“遍地开花”，再到新世纪的“春色满园”，实现了从小到大、从弱到强、从有到优的“蝶变”，呈现出几个显著特点。一是势头上加速式上升，起步早，领改革开放之先。最具代表性、标志性的，就是安徽芜湖“傻子瓜子”率先冲破传统计划经济樊篱，载入改革开放的光辉史册。二是规模上跨越式攀升，贡献大，立富民强省之基。经过多年发展，特别是2014年商事制度改革后，市场主体数量呈现“井喷式”增长，民营经济撑起了安徽发展的“半壁江山”，创造了“56789”的喜人业绩，即贡献了全省50%以上的生产总值、60%以上的税收、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量；“十二五”以来，安徽民营经济增加值从6700亿元上升到2017年的1.6万亿元，成为推动科学发展的主力军、稳增长调结构的主动力、增收富民的主渠道。三是质量上内涵式提升，活力强，走创新发展之路。坚持创新第一动力，在合肥综合性国家科学中心、滨湖科学城、合芜蚌自主创新示范区、系统推进全面创新改革试验省、世界制造业大会等重大平台上建功立业，特别是总书记日前宣布“支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略”，为我省民营企业在更大范围参与区域分工合作、在更高层次上参与全球资源配置，提供了前所未有的重要机遇和更加广阔的发展空间。目前，安徽民营高新技术企业数达4000家以上，约占全省95%；民营企业拥有省级以上名牌产品1300多个，占全省85%以上；全省还在137家民营企业中设立了院士工作站。实践表明，无论是过去、现在还是将来，民营经济都是安徽发展不可撼动的重要方面军，民营企业都是安徽发展不可或缺的重要经济主体，民营企业家都是安徽发展不可替代的重要支撑力量。

问：安徽省在贯彻落实习近平总书记重要讲话精神上采取了一系列措施，出台了进一步促进民营经济发展的若干意见。要尽心尽力为“自己人”服好务，安徽有哪些实招硬招？

李锦斌：总书记的重要讲话为民营经济发展指明了前进方向，提供了根本遵循。我们学习和对标总书记提出的6项政策举措，深感为“自己人”办事就是办“自己的”事。因此，我们必须采取既有温度、更有力度的硬招实招，着力打造一流的营商环境。归结起来就是做到“三个真”：一是在服务上要“真情实意”，不能虚情假意。必须把民营企业的困难当做自己的困难，把民营企业的愿望当做自己的愿望。坚持“放”得彻底，全面实施市场准入负面清单制度，普遍落实“非禁即入”原则，不得对民间投资设置附加条件；坚持“降”至底线，两年多时间安徽省连续出台50条降成本措施，已降低企业成本1790亿元，今年底还将再降低300亿元；坚持“帮”到实处，持续实施“四送一服”双千工程（送思想、送政策、送项目、送要素，服务实体经济发展），截至目前全省2.2万名干部深入17.2万户企业，组织对接生产要素和创新项目3.2万个，签约落地金额3200亿元。二是在政策上拿出“真金白银”，不开“空头支票”。我们拿出了“安徽版”的“政策包”，共8个方面30条政策措施。比如，启动民营经济发展“十百千”行动，即新增10亿元专项资金，设立100亿元纾困基金和200亿元发展基金，到2020年新增民营企业银行贷款2000亿元。三是在作风上撸起袖子“真抓实干”，不搞虚张声势和花架子。支持民营经济发展工作只能加强、不能削弱。我们工作要坚持“三严三实”，克服形式主义、官僚主义，切实抓好“一个深入”“三个纳入”。“一个深入”，就是有计划地组织各级干部深入到广大民营企业和民营企业家中，用好用活“四送一服”工作机制；“三个纳入”，就是把民营经济发展情况纳入省委年度综合考核，把民营经济发展进度纳入省政府绩效管理，把民营经济发展考核结果纳入干部选拔任用重要依据，形成促进民营经济发展的鲜明导向和一流环境。

我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神科学指引下，民营经济一定会走向更加广阔的舞台！

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 02 版）

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