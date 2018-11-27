四川 内陆开放变前沿（一带一路5年间）

锦布绣望，覆衣天下。今年3月，素有中国四大名绣之称的蜀绣，首批产品经中欧班列远赴波兰展销，上千万元的货物不到一周便被抢购一空，古丝绸之路的标志性商品，成为“一带一路”参与国家的“新宠”。

今年前三季度，四川与“一带一路”参与国家和地区进出口值达1187.7亿元，较去年同期增长28.4%。此外，四川还谋划“一带一路”重大项目约130个、总投资超过1万亿元。从古老的南方丝绸之路起点，到“一带一路”重要交汇点，四川正悄然成为内陆开放的前沿。

产业合作 驱动创新

成都高新区，一座192米高的“人”字形建筑，就是中国对欧合作综合服务平台——“中国—欧洲中心”所在地，目前已成为中国西部对外交往、对欧全面合作的新平台。

四川地处内陆，却从不闭塞，借着“一带一路”倡议的东风，中外产业合作热潮在四川方兴未艾：《2018年成都市国别合作园区实施方案》已发布，“广泛接入全球资源，深度参与国际分工”成为成都加入“一带一路”产业发展的定位：中德、中法园区旨在推动与德、法及欧盟其他国家在装备、工程建设等领域的产能合作；新川等园区则看准国际创新创业活力，链接“一带一路”参与国家和地区的金融、科技资源。

“打造‘双创’升级版，与‘一带一路’紧密结合是最好的途径之一。”作为专门为“双创”提供成长、融资等综合服务的企业，创业黑马集团在成都的235家学员企业中，在“一带一路”参与国家和地区布局业务的已超过一半。创业黑马集团董事长牛文文表示，目前“双创”已经迈向科技化和产业化，并开始成为推动区域间经济合作发展的新动能。“创业者生在四川是幸福的，这里与‘一带一路’对接，已搭建起西博会、创交会等跨区域合作的‘双创’资源平台。”牛文文说。

石油钻机、发电机组、优质铸钢……近年来，四川以中国二重、宏华集团等重装企业为龙头组成“走出去”产业集群，“四川造”远销各国。不久前召开的成都民营经济健康发展大会上，发布了30家全市优秀民企名单，其中超过半数的企业已围绕“一带一路”布局业务：物流、贸易、基建、制造业……“任何有眼光的创业家，都无法忽视‘一带一路’建设商机提供的创新动力。”其中一位企业负责人如是说。

贸易互补 利益互惠

在四川成都国际铁路港，中欧集装箱班列排起的钢铁长龙是这里的“常客”。

“有了中欧班列，我们能将更多的灵芝精华卖到国外。”广元市的岚晟生物公司去年出口创汇3000万元，负责人曾淋民兴奋地表示，公司将利用中欧班列从俄罗斯等地进口更多优质原料，不但年出口创汇有望增至4000万元人民币，还能增加100多名贫困群众实现就业。

“这些原料将直接通过班列运到广元，我们也会培训更多的贫困群众充实到生产线上。”“一带一路”倡议将遥远的异国同大巴山深处的脱贫攻坚连接在一起，让曾淋民无限感慨。

贸易促繁荣，互补更互利。中欧班列将大量国产商品运出国门，又将来自欧洲的水果、汽车配件等商品运回国内，让地处西南腹地、距离最近沿海港口也有1000多公里的四川，正变身对外开放的前沿。

在成都双流国际机场T1航站楼，一张成都国际（地区）航空客运通道布局规划图格外醒目。以成都为起点，连接欧洲、非洲、北美洲等地的红、蓝色航线密集发散，通达世界各地。

截至目前，成都国际（地区）航线已实现全球5大洲全覆盖，并初步形成洲际干线与短程支线有效衔接的航线网络，成都至亚洲的东京、首尔、新加坡等12个城市实现了“天天航班”。此外，数据显示，截至2018年6月底，成都双流机场开通航线总数328条，航线数量和布局领先中西部地区。

作为成都跨境电商综合试验区的核心区域，今年上半年，双流自贸试验区空港保税中心共实现进出口货物货重419吨、增长72%，货值42亿元、增长4.8倍。

人文互通 交流融合

“刚到时没有病人，后来当地人排着长队来看病。”被派往阿曼的四川省第二中医医院医生王彧，见证了中医药在“一带一路”沿线的融入——针灸、推拿、刮痧等已成为当地人口口相传的神奇医术，王彧曾一天接诊近百位患者。目前，四川在黑山、阿曼、捷克等地建立了5个海外中医药中心，并派出30余名中医药专家开展诊疗和教学。

“中华文化太奇妙了，我们非常乐于在本国展示！”今年初，意大利文化部门官员比安琪在四川参观了三星堆、金沙等博物馆后立即向四川发出了展览邀请。在他的促成下，100多件古蜀文物将于今年12月走进意大利，拉开为期一年的巡展大幕。

开展“一带一路”文化交流，四川既能自信满满地“走出去”，也能热情洋溢地“请进来”——近年来，四川在多个“一带一路”参与国家和地区举办文博展览，同时，来自阿富汗、俄罗斯等国家和地区的文化作品也纷纷到四川办展，“一带一路”文化在曾经的古蜀大地上大放异彩。

“文化交流使得‘一带一路’国家和地区民心相通。”来自成都的摄影家王琦近期受埃塞俄比亚驻华大使馆邀请，前往该国进行了21天的拍摄。拍摄作品在成都展出后引起轰动，前往观展的市民对作品中展现的非洲文明赞不绝口。“历史遗址、自然景观是全世界人民共同喜爱的文化形式。”王琦表示，通过多元化的文化展示，更能激发群众对“一带一路”沿线文化的好奇心和求知欲，促进文化的交融互通。

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 10 版）

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