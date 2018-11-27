威海综合保税区通过正式验收

本报济南11月26日电 （记者刘成友）山东威海综合保税区日前正式通过海关总署等8部委联合验收。威海综合保税区由原威海出口加工区整合优化形成，是全国第四十五个获批的综合保税区。经过多年发展，实现了从加工制造区向集研发、试制、采购、加工、检测、维修、出口、配送等功能于一体的综合型园区的重大转变，填补了威海市对外开放诸多领域空白。

2017年，威海出口加工区内在海关注册企业57家，进出境货值达171.2亿元，其中，保税加工货值106.2亿元，是设立伊始的385倍，保税物流货值65亿元，是初期的5倍。威海综合保税区通过验收后，将着力打造中韩地方经济合作示范项目，积极探索建设对外开放新高地。

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 10 版）

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