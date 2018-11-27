近十年来，劳动力、资本、土地等传统生产要素对增长的边际拉动作用正在减弱，尤其是劳动力成本的不断上升，削弱了企业的盈利能力。

如今，以数据作为关键生产要素的数字经济形态，成为全球增长和科技创新的引擎，催生了继蒸汽机革命、电气革命、计算机通信革命之后的数字科技革命。这次革命也因此驱动了由人类社会、物理世界组成的二元结构，向加入信息空间的三元结构转变。

下一个十年，数字科技将渗透到人类生产生活的方方面面。

“产业×科技”的无界融合

数字科技的本质是以产业既有知识储备和数据为基础，以不断发展的前沿科技为动力，着力于“产业×科技”的无界融合，推动产业互联网化、数字化和智能化，最终实现降低产业成本、提高用户体验、增加产业收入和升级产业模式。数字科技是实现数字经济的手段，本身也是一个新的行业形态。

首先，数字科技使产业数字化的路径由“单边”走向“共建”。“单边”的互联网公司推动的产业互联网和传统的产业技术升级，无法实现真正意义上的突破，产业数字化需要数字科技和产业进行无界深度融合，走一条“共建”道路，形成产业与科技结合的乘数效应。这要求科技公司更了解产业，产业也更理解科技。

其次，数字科技是产业数字化的结果，从离线的“记录过去”转向在线的“预测未来”。数字科技在对产业数据在线化、标准化、结构化处理的基础上，实现对所有生产要素和运营流程的数字化改造，对生产和经营环节进行精准预测、优化布局、精细化运营、实时反馈并进行修正，形成了一个完整的、可持续发展的闭环，真正意义上突破产业增长的既有模式和边界。

在共建生态下，衡量“产业×科技”是否真正有效的标准是，是否实现成本降低、用户体验提升和产业收入的增加，以及是否具备迭代商业模式的基础。

如今，在资源要素驱动乏力、劳动力成本居高不下、消费需求多样化且易变的背景下，实体产业对于转型发展有着强烈的需求，这就给了数字科技一个巨大的发展机会。

金融数字化到产业数字化

京东金融是服务零售产业数字化的科技公司，依托数据积累，挖掘数据价值，建立起基于数据的风险定价能力，从而实现金融服务业的数字化。

从2013年开始，京东用了两年时间，搭建起一整套服务于零售产业链的数字金融服务体系，该体系以风险定价为核心，提高了金融服务的效率、降低了金融服务的成本，同时提升了客户体验。

凭借该数字金融服务体系，京东验证了基于数据去做风险定价的模式，通过金融服务串联了零售产业上下游，并向外部服务场景进行延伸，逐步具备了向金融机构提供服务的基础。

2015年，京东金融开始提出金融科技的定位。在此过程中，京东金融创造了B2B2C（通过企业服务终端用户）的服务模式，不仅积累了大量的企业服务经验，连接产业的能力进一步增强，科技能力也得到了进一步提升。

金融科技所做的，是用数字科技助力金融行业的发展。同样的，数字科技也可以服务实体产业互联网化、数字化、智能化，推动实体产业的发展。所以说，从金融数字化到产业数字化，是一个自然进阶的过程。

城市操作系统助建智能城市

今年2月，京东金融开始布局京东城市，并组建了一支兼具城市管理经验和计算行业知识的团队，服务于各地的智能城市建设。京东金融基于既有的数字科技能力，以及京东城市所打造的产、学、研、管、用一体化创新机制，打造出了一套能够多方共享的城市操作系统。

这个城市操作系统可以高效支撑多个领域的垂直应用，涵盖城市交通、环境、能耗、民生政务、公共安全、规划和商业运营等，为城市打造从合理规划、高效运维再到精准预测的闭环可持续发展生态。

城市操作系统的核心是城市计算平台，在平台上，能够解决智能城市建设中的四大核心难题。第一，是利用时空数据模型解决数据结构化和标准化的问题，让海量多维数据变得可应用，能够彼此“对话”；第二，将所掌握的时空数据运用AI算法进行模块化、积木式输出，解决不同场景下智能应用的开发问题，提升开发的效率；第三，利用开放式架构，兼容城市管理部门以及其他智能城市服务商共同开发使用，包括云计算公司、智能硬件公司、解决方案提供商等等，实现生态的共建；第四，利用特定的网关技术，利用基于用户隐私保护的联合建模机制和多源数据融合算法，解决隐私保护的问题。

城市操作系统目标是将整个城市运营和公共服务进行在线化、数字化，并实现智能化。有了这个系统，我们就能够洞察城市过去，了解城市现状，预测和优化城市未来，真正用数字科技打造一座数字与智能之城。

（作者为京东数字科技首席执行官）

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 15 版）

(责编：王仁宏、曹昆)