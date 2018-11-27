企业减负稳预期（锐财经）

促进民营企业减税降负、抓紧研究提出对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的建议、全年减税降费预计超1.3万亿元、加快推进增值税税率“三档变两档”……近期，中国政府接连释放减轻企业负担的利好消息。对此，专家指出，今年减税降费力度空前，接下来更大规模的减税和更为明显的降费还会推出并实施。在经济面临下行压力的背景下，为企业减负有助于稳定预期、释放活力，让企业进一步轻装上阵。

促进民企减税降负

“在过去几年大力实施减税降费的基础上，今年进一步实施减税降费，在年初《政府工作报告》确定的1.1万亿元减税降费措施基础上，年中根据经济形势发展变化，又出台了促进实体经济发展、支持科技创新的一系列措施，预计全年可减轻税费负担1.3万亿元以上。”财政部税政司副巡视员袁海尧日前说。

国家税务总局近日印发的《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》提出，促进民营企业减税降负。坚决不收“过头税”，坚决落实减免税政策。确保总体上不增加企业负担，确保企业社保缴费实际负担有实质性下降。税务总局要配合有关部门抓紧研究提出推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的建议。

“一直以来，税务部门都坚持对民营企业一视同仁，今年前三季度，以民营企业为主体的小微企业共享受减税1437亿元，同比增长41.3%。”国家税务总局政策法规司负责人黄运介绍。

降费方面，以降低一般工商业电价为例，多地接连出台降价措施：今年以来，山东省先后4次降低一般工商业电价，减轻全省工商业用户负担122.87亿元；辽宁省连续出台10项降价措施，一般工商业电价降幅达10.57%，年减轻一般工商业用户负担28.28亿元……

“今年以来，减税降费措施频出，规模更是达到了2013年至2017年这5年间减税降费总额的1/3左右，可谓力度空前。”中国财政科学研究院副院长白景明在接受本报记者采访时说。

降本增利好处多多

“现在，很多减税降费措施已经推出并落地，企业得到的好处是实实在在的。”白景明说。

致力于开发新型高性能铝合金产品的广西南南铝加工有限公司，在运营过程中需要采购大量先进设备，流动资金不足成为企业面临的一大难题，而留抵退税则让企业资金链紧张的情况得到了有效缓解。公司总会计师刘杰说：“增值税留抵退税到账后，公司每年将腾出近4000万元资金用于技术研发，加快攻克铝合金新材料各项技术难题。”

福州耀隆化工有限公司总会计师刘德武算了一笔经济账：6000万元退税款将为公司未来经营带来可观的效益。其中，1000万元用于锅炉设备改造，可以增加蒸汽量、稳定生产、降低成本，一年增加利润200多万元；5000万元用于采购，一年增加利润500多万元，总共一年将增加公司利润700多万元。

根据国家统计局数据，前三季度，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本和费用合计为92.6元，同比下降0.31元；其中，每百元主营业务收入中的成本为84.31元，同比下降0.29元。

中国中小企业发展促进中心日前发布的报告显示，2017年以来企业成本负担有所减轻。全国平均企业负担评价总指数较上年降低0.102，降幅为9.38%。缴费、用工、人工等多项子指数均较上年有所降低。90%以上的企业表示涉企乱收费、乱摊派等违规行为不存在或已得到有效遏制。

未来减负仍有空间

尽管企业整体负担有所减轻，但在经济下行压力下，不少企业对减税降费的呼声依旧较高。中国中小企业发展促进中心的报告显示，75%的企业呼吁国家继续出台减税政策。

企业有诉求，政府有行动。日前召开的国务院常务会议确定完善出口退税政策加快退税进度的措施。随后，财政部、国家税务总局即发布了《关于调整部分产品出口退税率的通知》，明确自从2018年11月1日起，将现行货物出口退税率为15%的和部分13%的提至16%；9%的提至10%，其中部分提至13%；5%的提至6%，部分提至10%。

财政部部长刘昆指出，下一步，将全面落实已出台的减税降费政策，同时抓紧研究更大规模的减税、更加明显的降费措施，真正让企业轻装上阵、放手发展。

“未来减税降费仍有空间，包括推进增值税税率‘三档变两档’，继续降低增值税税率；降低社保费率；继续降低企业物流、电力等各类成本；清理、精简行政审批事项和涉企收费。其中，以增值税的进一步改革为例，税率‘三档变两档’将有助于减少‘高征低扣’的现象，同时税率的降低将带来整体税负的进一步下降，对企业而言是巨大的利好消息。”白景明说。

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