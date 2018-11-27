起底制售假证章黑色产业链：应有尽有 仿制逼真

仅需几元钱的成本，制出假证卖出几百元。居民身份证、出生医学证明、专业英语等级证、驾驶证等各种证件应有尽有，让人触目惊心……

近日，湖南省娄底市公安局查破一起依托互联网的假证制售案件，缴获半成品、成品假证件上百万件，一条跨安徽、浙江、上海、广东、重庆、湖南等20余省份的假证件制售产业链浮出水面。

2018年3月，在安徽亳州的一次国家英语专业八级等级考试上，助考人员李某使用了3张假的居民身份证被查获。之后，警方在其住所还发现1枚假的派出所公章。警方经过调查发现，这3张假身份证和公章，是通过微信平台购买，卖家位于湖南省娄底市。

位于娄底娄星区一个居民房的刘某家里，堆积如山的半成品假证让人触目惊心。一沓沓的假证半成品、模板中，包括身份证、驾驶证、新旧版的出生医学证明、各类专业技术职务证明等，甚至还有各个省份的高校毕业证。

“我们查获到的各种假证件半成品应有尽有，很多证件连新老版本、各地细节差异都有详细区分。”娄底市公安局娄星分局办案民警肖伟辉说。

制假人员甚至还能提供“来样订制”假证服务。“只要买证者能提供一份证件的真实原本，他们就能‘依葫芦画瓢’做出一本假证。这些假证仿制得非常逼真，一般人仅凭肉眼根本无法辨别。”肖伟辉说。

通过近5个月的侦查，警方逐步查明了这个由“原材料批发商”“原材料零售商”“制售假证、假章人员”三个层级组成的伪造变造买卖假证件、假公章的犯罪网络。

办案民警介绍，该团伙在浙江省温州市批发假证件的原材料，再发往娄底市的中间商。制假人员在中间商处零星购买原材料后，通过微信等方式同买证人联系业务和支付制作费用，制作完毕的假证件通过快递寄送至各地买家处。

“买证人和犯罪嫌疑人之间不直接见面，都是通过网上虚拟交流聊天软件传递信息。嫌疑人有的自己制作假证，也有的委托别人制作，以降低犯罪风险。”肖伟辉说。

为了扩大销路，这些制售假证、假章人员还在各省市的建筑物墙体用记号笔写下“办证”字样的牛皮癣广告，甚至通过网络黑客攻击政府、企业网站，在其子网页下插入“办证”的广告。

在假证制作出来后，犯罪团伙再用一台“刻刀机”，就能“炮制”一枚假章。“这样的假证成本低廉，卖价达数百元不等。”肖伟辉说。高额的利润让制假团伙冲昏了头，一本本假证流向了全国20余个省份。

(责编：李栋、朱一梵)