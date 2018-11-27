原标题：京城菜价降至5年同期最低点

本报讯（记者 李佳）蔬菜批发价连续50天走低，总体下降26.50%。据北京新发地市场统计，11月23日新发地市场蔬菜的加权平均价是1.78元/公斤，在近5年同期中处于最低的价位，与2014年同期不相上下。

上周新发地市场蔬菜的加权平均价最高为1.78元/公斤，比前一周的1.90元/公斤下降6.32%，比去年同期的2.05元/公斤下降13.17%。而今年10月份的上中旬，菜价一度达到近5年同期的最高点，到11月下旬，菜价就下降到近5年同期的最低点，价格起伏的幅度超过近几年同期。

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