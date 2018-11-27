原标题：天降大狗 女子被砸致瘫诉全楼

今年4月15日，48岁的张琳（化名）在经过广州白云区鸦岗村北禺十四巷的一厂房时，被一条天降大狗砸中，导致高位截瘫。而那条大狗自行离开了现场。事后，张琳儿子张旭（化名）去事发地所在厂房，也寻找不到狗主人。无奈之下，张琳将整栋楼的房东及租户告上法庭。张旭告诉北京青年报记者，目前虽还未找到狗主人，但相信法律，等收到赔偿之后，就带母亲回家做康复治疗。之后，北青报记者查询发现，这种高空坠物砸到人由全楼担责的事件，此前已经出现过数次。对此，有律师认为，“能证明自己没有责任的可不担责”。

事件

女子被天降大狗砸中致瘫痪

张琳来自湖北天门，今年47岁，2018年春节后来到广州打工。4月15日15时左右，在广州白云区鸦岗村北禺十四巷的一厂房旁，张琳被一条天降大狗砸中，倒地不起。据现场的监控录像显示，斜背着挎包的张琳走在一人的右后方，在行走中，她突然被一条坠落下来的黄白色大狗砸中脖子及右肩。随后，张琳扑通倒地，被送往医院。

那只肇事的犬只已经跑掉。

4月16日，张旭接到父亲电话后，从武汉赶到母亲张琳所在的南方医科大学珠江医院。张旭回忆，“她是一个普通的农村妇女，平时没什么心眼儿。事发那天，她陪一个同乡去医院给同乡的孩子拿药，没想到发生这样的事。”

11月26日，北青报记者从张旭提供的病情简介上看到，张琳全身活动障碍，颈椎多处骨折，颈部以下运动感觉消失。医院的初步诊断为颈椎多发骨折，颈髓损伤伴截瘫。

张琳被砸中以后，一直处于昏迷状态，过了好几天才苏醒。“刚醒的时候她情绪也不好。前几个月她都不能说话，到了7月份才可以说话，根本不记得当时发生了什么，就一下子被砸倒昏迷了。”张旭对北青报记者说。

起诉

无人认责无奈起诉整栋楼

张旭今年24岁，从武汉某大学毕业后，在武汉一家广告公司工作。张琳出事后一个月，为了照顾张琳，他将武汉的工作辞去，与父亲一同照顾母亲，同时也在寻找狗主人。事发后，张旭曾向警方报警，但据媒体报道，警方未在案件中发现人为因素，具体情况仍在进一步调查中。

据张旭回忆，事发的厂房有两层，二楼有个天台，天台上有一米多的围栏。而击中张琳的大狗就是从二楼天台坠落的。厂房内有十多户住户及租户，他们均否认是肇事犬只的主人，不愿意承担砸中张琳的责任。

据媒体报道，8月28日，白云区人民法院在开庭审理该案之前，曾发布公告，公开征集狗主人线索。“现在一直找不到狗主人，但是那个厂房肯定是有责任的。”张旭说。在咨询过律师后，张家将厂房整栋楼的十多个房东及租户告上法庭。

张旭告诉北青报记者，张琳的治疗费用及生活费昂贵，已花去30万。为了节省费用，张旭、张琳及张父现居住在一家小宾馆里，每两周去医院换一次尿管。每天，张旭每隔一两个小时会给张琳按摩。“她老是躺着，全身僵硬，脖子以下都动不了。她不舒服的时候，我就给她按摩。”张旭说。

出事前，张家的经济状况一般，张父是一名泥瓦匠，母亲在家乡的门厂工作。张琳被狗砸中后，为了治疗，家里已无收入来源，张父只能向别人借钱。目前，张旭还在等待法院的最终判决结果。他告诉北青报记者，他相信法律，等收到赔偿后，准备带母亲回家做康复治疗。

事情发生后，引起网友热议。对此，张旭说，建议养狗的人要管好自己的犬。“没人照顾狗的话，最好把狗放在家里；带狗出去的话，要用狗绳牵引着。其实在出事前，我在武汉的时候，就跟我身边养狗的朋友说，带狗出去的时候牵着，别让狗乱跑咬到人。”张旭说。

律师

能证明自己无责的可不担责

北京慕公律师事务所律师刘昌松表示，根据我国《侵权责任法》第八十七条的规定，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。“以前类似案件主要是根据民法通则的公平原则来判，全楼的人都承担责任，这样相对公平一点，后来《侵权责任法》专门增加了高空坠物的条款，这种案件可以直接援引这个法条。”

刘昌松表示，一般来说，发生高空坠物伤人事件，警察在接到报案以后会先排查一下，如果能够查明侵害人是谁当然最好，如果最后查不到侵害人，当事人或者家属便可以通过诉讼进行维权。从实践中发生的案件来看，一般起诉全楼后，由于一楼的高度较低，不太可能发生坠物伤人的情形，可以免于承担责任，其他楼层都有抛掷物品或者坠物伤人的可能，因此往往除一楼外，其他楼层都要承担责任。“当事人起诉全楼是非常正常的，根据过往案例来看，在被起诉的人中，除了能证明自己没有责任的，剩下的一般都要承担责任。”

跟之前发生的多起坠物伤人事件不同的是，本案中从高空坠下的是一条狗，对此，刘昌松表示，狗会被当成“物”来看待，因为我国并没有把动物不视为“物”的规定。

文/本报记者 李铁柱 实习生 张夕

(责编：朱江、仝宗莉)