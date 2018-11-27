穿着：从摊头裁衣到3D制衣

上世纪80年代兴起的喇叭裤。

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2017年，裘黎明（右一）在向旗袍非遗传承人金泰钧（左一）学艺。

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1990年，一位女士在广州西关华贵路的裁缝店里定做新潮时装。

叶健强摄（人民视觉）

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改革开放40年来，中国人的生活发生了巨变——从衣食住行到文娱消费，每个人都切身体会到了改革开放带来的福祉。从今天起本版将推出“亲历变迁”栏目，用光影记录普通百姓生活变迁，反映经济建设取得的非凡成就，展现中国人民对美好生活的向往和对进一步深化改革开放的信心。

从个体裁缝、服装销售、办厂制衣，到创立海派旗袍品牌，上海蔓楼兰企业发展有限公司创始人裘黎明全程见证了改革开放40年来上海人穿着的变化，并顺势而为地成就了自己的职业生涯。

瞅准商机：丢下铁饭碗、摆起缝纫摊

生于上世纪60年代初的裘黎明，笑称“一出生就赶上了缺衣少食的三年自然灾害”。那时候，男女老少都是一身蓝黑灰的卡其布。谁有件绒布大翻领上装，再配条收口的线裤，或者的确良衬衫口袋里放包牡丹牌香烟，就算“有腔调了”。

家里孩子多，裘黎明小时候穿的大多是哥哥的旧衣服。裤子短了，用颜色相近的布料接上一段还能凑合一阵。好不容易轮上穿件新衣，为了耐磨多穿些时日，母亲还要在裤子膝盖处来回绗上线，就像补丁一样扎眼。

上世纪80年初，裘黎明学校毕业被分配到机电厂当学徒，每月工资只有十几元。生性不安分的他发现，上海人精打细算，为了省点手工钱，不少人会买布料请裁缝裁好裤样，再自己回家缝制。个体裁缝裁一条裤子7角钱，一天裁上20条，收入就赶上工厂一个月工资了，是个“来钱的活”。和母亲一说，却讨了骂，放着好好的国营单位“铁饭碗”不要，摆啥摊头！裘黎明带母亲去裁缝摊，看到顾客盈门，又经不住儿子好说歹说，母亲才松了口。

跟师傅学了个把月，裘黎明在上海虹口一家书场改建的市场里租了个摊位，进面料、裁裤样、迎客人，样样事情自己来。他的精明能干被附近国营百货商店的领导看在眼里，主动找上门来，将一家经营不善的电器店交他承包。裘黎明将电器店改成服装店，从全国各地进货销售。彼时，福建等东南沿海的私营服装企业紧盯香港流行驳样仿制，虽质量常被诟病，却领风气之先。

需求升级：从单品流行到时尚个性

1988年，社会上掀起一阵“抢购风”。“那时候，真是什么东西都好卖”，裘黎明第一次见识了老百姓消费需求的释放。因为好货难求，裘黎明索性在地下防空洞里办起了制衣作坊，自己设计、生产和销售。几年后，作坊搬到浦东升级成工厂，其自有品牌服装也走进了南京路、徐家汇的大商厦。

上世纪90年代初，服装行业逐渐有了流行的概念，但产品停留在同质化阶段。服装面料以化纤为主，以廉价取胜。裘黎明记得，自己厂里一款最畅销风衣的售价是29元8角。

“当时，走的是单品跑量的路线，一个爆款的销售量轻轻松松就过10万。”上海流行过一款叫“高姿衫”的腈纶长袖打底衫，所谓款式变化仅仅是领子的长短——半高领或者翻领，再配上十几种不同颜色。“好卖到什么程度呢？店员不需要招呼，把衣服堆在柜台上，顾客自己挑三种颜色到账台结账。”类似爆款，还有后来成为时尚人士嘲讽对象的踏脚裤。

匆匆数年，新世纪来临时，城市百姓突然发现，不再发愁没衣穿，而是发愁衣柜塞不下——每家都会有几件买来后就没拆封的新衣。服装面料向真丝、羊毛等转变，款式开始讲究时尚个性。

传承创新：标准化生产、精准化定制

2001年，APEC峰会在上海召开。各国领导人在开闭幕式上的“服装秀”引发了国人的“唐装热”。一位前来应聘求职的服装设计专业毕业生，缠着裘黎明游说了两个月：“中式服装前途无限。”裘黎明拨出30万元放手让其一搏，没想到从此走上海派旗袍的传承创新之路。

“旗袍是东方传统审美和西式裁剪技术碰撞的产物。”裘黎明说。奥运会、世博会在中国举行，让中式服装市场上了台阶。裘黎明创立了针对不同年龄和风格的4个旗袍品牌，按标准化生产，在全国17个省市区拥有60家专柜和专卖店。

引进3D打印技术，在6万个有效样本的数据基础上，蔓楼兰开发出旗袍高级定制设备。每件定制旗袍最少采集28个身材数据，制版时间缩短到最快24小时，嵌线缝制精度可达1/10毫米。47人的设计师团队，以每天两款的速度推出新产品，每个款式的批量在300至500件。尽管有电商冲击，尽管有来自国际品牌的竞争，尽管每件旗袍的均价在4000元，公司销售仍保持每年增长态势。

2017年7月，裘黎明拜“非物质文化遗产海派旗袍制作技艺传承人”金泰钧为师。金老亲历了旗袍从满族衣饰向时装迁移定型的过程。已至耄耋的他和裘黎明在旗袍的发展理念上没有代沟：“海派旗袍要传承，更要提高，要走生活化、时尚化道路。”而裘黎明则感动于老先生身上承袭的服务意识，“就连量尺寸时视线放哪儿都有讲究。”技术可以迭代，专业精神不变。

看着身边的人，从7毛钱裁条裤子，到花几千上万元定制旗袍，裘黎明说：“改革开放让这一切成为可能。”

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 10 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)