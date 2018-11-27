我国碳强度提前三年实现目标

本报北京11月26日电 （记者赵贝佳）国务院新闻办26日举行新闻发布会，发布《中国应对气候变化的政策与行动2018年度报告》并介绍有关情况。

报告指出，中国政府一贯高度重视应对气候变化，以积极建设性的态度推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，并采取了切实有力的政策措施强化应对气候变化国内行动，展现了推进可持续发展和绿色低碳转型的坚定决心。

数据显示，2017年我国单位国内生产总值二氧化碳排放（以下简称碳强度）比2005年下降约46%，已超过2020年碳强度下降40%—45%的目标，提前3年实现。碳排放快速增长的局面得到初步扭转。非化石能源占一次能源消费比重达到13.8%。森林蓄积量已经增加了21亿立方米，也超额完成了2020年的目标。这些目标的实现，为实现2030年二氧化碳排放达到峰值，并争取提前完成，奠定了非常好的基础。

从2011年起，我国在7个省市开展了碳排放权交易试点工作，为建立全国统一的碳排放权交易市场打基础。2013年6月开始，试点碳市场陆续上线交易。截至目前，7个试点碳市场累计成交量突破2.7亿吨，累计成交金额约60亿元。试点范围内碳排放总量和强度实现了双降，碳市场发挥了控制温室气体排放、促进地方低碳发展的作用。

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 01 版）

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