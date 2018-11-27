扶贫图省事 引来“麻烦事”

3个村31户贫困户家庭人均年收入都是5000元，是巧合还是另有蹊跷？

2017年11月，福建泉州市委扶贫领域专项交叉巡察一组下沉安溪县祥华乡巡察，发现美仑村9户贫困户的《家庭收入情况调查表》中“家庭人均纯收入”一栏的数据均为5000元。更令人不解的是，巡察组随后又发现该乡崎坑、东坑两个村22户贫困户的“家庭人均纯收入”也是5000元。

“这很有可能是‘数字’脱贫。”巡察结束后，巡察组将这一问题线索移交给安溪县纪委监委调查核实。

“你们村9户贫困户的收入都完全一致，怎么回事？”负责核查该问题线索的祥华乡纪委调查组开门见山，约谈时任美仑村村委会主任。

“这些贫困户的家里都在生产制作茶叶，他们的收入情况大致相同，我们村干部都知根知底，完全达到4705元的脱贫标准，有的年人均收入还不止5000元呢。”面对调查人员，村委会主任刚开始还振振有词。

“没有逐户走访，你怎能保证贫困户家庭收入没有新变化？”“每户收入真的大致相同吗？”……调查人员的一连串追问，让他低下了头：“我们嫌一户户调查太繁琐，为图省事，就让村干部编了编数字。”

随后，调查人员了解到，隔壁的崎坑、东坑两个村获悉美仑村如此高的工作“效率”，专门打电话向美仑村村委会主任“讨教”。于是，他们如法炮制，关起门来把22户贫困户的人均年收入也统一填报为5000元。

这3个村31户贫困户的《家庭收入情况调查表》上报乡挂钩领导、驻村干部和负责扶贫业务的工作人员逐级审核时，他们都未询问详细情况，也没有提出异议，不假思索地在每一张表格上签了字。

2018年8月，安溪县纪委监委对美仑村村委会主任等3名村干部诫勉谈话，给予审核把关不严的6名乡干部通报批评。

【执纪者说】

求工作效率不是“数字脱贫”的借口，图省事更不能成为理由。纪检监察机关要伸长耳朵、瞪大眼睛，严查严处扶贫领域中的形式主义、官僚主义问题，倒逼基层党员干部扑下身、沉到底，说真话、办真事，让贫困群众感受到应有的获得感幸福感，使精准扶贫的成效经得起检验。

——福建安溪县纪委书记、监委主任 林文超

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 17 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)