中西经贸合作纽带越拉越紧

400多年前，西班牙商船将美洲与亚洲连接起来，丝绸、瓷器、茶叶等大批中国货物开始从菲律宾经由亚洲—美洲—欧洲的航线销往欧洲。今天，乘着“一带一路”的东风，分处欧亚大陆东西两隅的中国和西班牙经济交往更加密不可分。

目前，西班牙是中国在欧盟内第六大贸易伙伴，中国是西班牙在欧盟外第一大贸易伙伴。2017年，双边贸易额达309.4亿美元，同比增长7.5%。中西经贸合作的纽带越拉越紧，有力地推动两国经济共同发展。

“我们看到了中国市场的巨大潜力”

西班牙素有欧洲“菜篮子”之称，农业土地面积居欧盟第二，是全球第三大果蔬出口国。猪肉、橄榄油、葡萄酒、啤酒……凭借优质的农产品，西班牙一直是中国进口生鲜食品的重要国家之一。西班牙出产的橘、橙、葡萄柚、柠檬、桃、李等6种水果已获得中国质检部门颁发的检验检疫准入，是获准对华出口新鲜水果的6个欧洲国家中种类最多的一个。

葡萄酒、橄榄油和肉类，位列西班牙出口中国货物名单前三。西班牙的葡萄酒很早就进入中国市场，近年来出口量不断增加，2017年，西班牙出口到中国的葡萄酒达1.3亿升，成为仅次于法国、澳大利亚、智利的中国市场葡萄酒供应国。

西班牙是世界第四大猪肉生产国、第三大猪肉出口国。西班牙外贸投资促进局首席执行官玛丽亚·佩尼亚告诉记者，“2017年，西班牙对华猪肉出口达32.4万吨，出口额5.09亿欧元。目前，中国是西班牙第二大猪肉出口目的地，同时西班牙也是中国第二大猪肉进口来源地。”

在中国市场带动下，在西班牙卡斯蒂利亚—拉曼恰、阿拉贡、卡斯蒂利亚—莱昂等地近年来新增了80多个超大型养猪场。“将产品出口到中国市场是我们公司明年的大目标。”西班牙塞哥维亚一家火腿生产商的商业顾问何塞·路易斯表示，“来西班牙旅游的中国游客经常会慕名来到我们的工厂参观，并对我们生产的火腿表现出极大兴趣，这让我们看到了中国市场的巨大潜力。如今，中欧班列的开通完善创造了有利的物流条件，我们还将增开一家工厂以满足今后中国市场的消费需求。”

“西班牙食品行业具备规范的准则和严格的管理，可以为中国输送新鲜安全的高品质食材。以猪肉为例，西班牙能够成为中国进口生鲜食品的重要国家，与西班牙不断完善管理息息相关。”佩尼亚表示。

“相信许多企业将从中国的发展中受益”

“没想到西班牙火腿在中国这么受欢迎，我们的展台前站满了前来咨询的人。我们对中国市场充满信心，相信许多企业将从中国的发展中受益。”不久前参加了首届中国国际进口博览会的西班牙猪业联盟国际部经理丹尼尔兴奋地表示，“进博会为西班牙企业提供了一个绝佳的展示平台。西班牙在其品牌国际化过程中十分重视中国市场。”

除了火腿，来自西班牙的葡萄酒、皮制品、橄榄油等商品同样在此次进博会上博足了眼球，赚足了人气。

“西班牙是欧洲首个确认参展的国家，早在2018年1月，中国商务部下属中国国际进口博览局与西班牙企业组织联合会就在马德里共同举办路演，活动结束后多家西企第一时间在博览会官网报名参展。”中国驻西班牙大使吕凡说。

由49家企业组成的西班牙展商队伍实力雄厚，从食品、服装、日用消费品到智能及高端装备，从新兴技术到物流服务，参展面积超过1250平方米。“进口博览会是西班牙扩大对华出口的重要机遇，提高了西班牙对中国市场的关注度，又让中国消费者更加了解西班牙高品质产品和服务。”西班牙前驻华商务参赞恩里克·凡胡尔表示。

展会期间，中国采购商纷纷向西班牙参展商抛出“橄榄枝”，表达签约意向，竞相希望成为其品牌在中国的区域代理；西班牙公司同样积极准备进入中国市场。“希望进博会可以一直办下去，让我们的红酒走向全世界。”西班牙拉里酒庄总经理安娜·克里斯汀娜说。

“希望搭乘上中国电商发展的快车”

今年的天猫“双11”活动刚刚结束，在速卖通国家订单数排行榜中，西班牙紧随俄罗斯，排名全球第二。相较去年，今年天猫“双11”西班牙市场的商品门类增加了250%，热销商品从时尚奢侈品逐渐扩展到家具、3C和家电领域，西班牙本地商家数也较去年翻了一番。

中国电商平台在西班牙市场扎根并蓬勃发展，市场占有率不断提高。其中，速卖通在全西班牙拥有超过770万注册用户，成为西班牙最大的跨境平台。“双11”前夕，速卖通与西班牙最大的零售集团英格列斯百货达成合作，为速卖通线上品牌赢得了更多线下零售渠道的曝光，并开放其全国线下自提点，这也是公司首次向第三方开放自提点。

中国电商的飞速发展，为西班牙产品进入中国提供了越来越多的机会：西班牙快消集团Inditex旗下7个品牌自2014年在天猫开设旗舰店以来，累计成交额达百亿元人民币；京东生鲜2016年与西班牙对外贸易发展投资局签署合作协议，西班牙农产品企业成功进入中国线上市场；从2015年到2017年，西班牙生鲜产品在天猫上的年均涨幅达120%。

“身在马德里的母亲如果在节日期间想给孩子一个惊喜，用手机下个单，就能在几天之后收到来自中国的精美玩具。”西班牙企业家组织联合会副主席胡安·拉萨罗说，“中国的电商发展速度之快让人瞠目。电商平台让我们的商品更多更快地进入中国市场，我们的消费者也能便捷地购买到来自中国及全球的产品，这对于西班牙和中国来说，都意味着巨大的市场和效益。”

随着中国电商企业逐步在西班牙扩大布局，中国的电商平台为当地企业带来了新的发展机遇。“中国的电商平台太神奇了，我有很多先行尝试的同行都将自己的产品大批量地销往中国，让我羡慕不已。”马德里一家橄榄油公司负责人佩德罗·耶拉说，“最近我们正在学习如何使用这些平台，希望搭乘上中国电商发展的快车。”

（本报马德里11月26日电）

《 人民日报 》（ 2018年11月27日 21 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)