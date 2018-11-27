原标题：中国已提前三年落实《巴黎协定》部分承诺

11月26日，国务院新闻办公室举行中外记者见面会，邀请中国气候变化事务特别代表解振华、生态环境部应对气候变化司司长李高介绍《中国应对气候变化的政策与行动2018年度报告》有关情况，并答记者问。

今年的联合国气候变化大会近期将在波兰的卡托维兹召开，此次大会是全球气候治理进程的一个重要节点。解振华表示，希望大会如期完成《巴黎协定》的实施细则谈判，妥善解决资金问题，向国际社会发出落实《巴黎协定》，推动绿色低碳转型，构建人类命运共同体的积极信号。中国将继续发挥积极建设性作用，与各方一道全力推动卡托维兹大会取得成功，“中国会始终坚定地、积极地应对气候变化，落实《巴黎协定》”。

2016年9月3日，全国人大常委会批准我国加入《巴黎气候变化协定》，该协定为2020年后全球应对气候变化行动作出安排。

解振华说，无论其他国家的立场、态度有什么变化，中国会始终坚定地、积极地应对气候变化，落实《巴黎协定》。中国政府一贯高度重视应对气候变化工作，把推进绿色低碳发展作为生态文明建设的重要内容，作为加快转变经济发展方式、调整经济结构的重大机遇。2017年以来，中国在减缓气候变化、适应气候变化、完善体制机制、加强能力建设、鼓励地方行动、提升公众意识等方面取得了积极进展。

解振华说，截至2017年底，我国碳强度已经下降了46%，提前3年实现了40%至45%的上限目标；我国森林蓄积量已经增加21亿立方米，超额完成了2020年的目标；我国可再生能源占一次能源消费比重达13.8%，距离所承诺的2020年达到15%还有一定距离，但是2020年这个目标肯定能完成。

“中国已提前3年落实《巴黎协定》部分承诺，将在2020年百分之百兑现承诺。”解振华强调。

2017年底，《全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）》发布，启动了我国的碳排放交易体系。在此之前，从2011年起我国就开始在7个省市开展了碳排放权交易试点工作。从2013年6月开始，试点碳市场陆续上线交易。目前，成交量达到2.7亿吨二氧化碳，成交金额超过60亿元。

据世界银行公布的数据，我国从2005年开始降低碳强度，累计节能量已占全球50%以上；我国可再生能源已经达到6.5亿千瓦装机，占全球可再生能源装机容量的28%左右，规模居世界之首。解振华表示，最近5年到6年，中国可再生能源的投资是最大的。通过发展可再生能源，整个光伏发电、风力发电的成本大大降低，这是对世界发展可再生能源作出的很大贡献。

据李高介绍，在开展碳交易试点的地区，试点范围内碳排放总量和强度实现了双降。碳市场确实发挥了它对控制温室气体排放、促进地方低碳发展的作用。

近日，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布了《IPCC全球升温1.5℃特别报告》。《报告》表示，与将全球变暖限制在2℃相比，限制在1.5℃对人类和自然生态系统有明显的益处，同时还可确保社会更加可持续和公平。而将全球变暖限制在1.5℃需要社会各方进行快速、深远和前所未有的变革。

解振华表示，这个报告说明气候变化的危害和影响已经现实发生了，而且应对气候变化越来越紧迫。对中国来说，要完成好既定的、已作出承诺的目标，争取做得更好，“2020年的目标，有两项已经完成了，我们还会继续不懈怠地提高这方面的力度，把工作做好”。

解振华同时表示，希望发达国家要认真地兑现自己的承诺。《巴黎协定》有个重要的原则，就是行动和支持必须相匹配，行动是指减缓的行动和适应的行动，支持就是发达国家对发展中国家要提供资金和技术的支持，只有为发展中国家提供资金和技术的支持，帮助其提高各方面的能力，发展中国家才有可能积极地采取措施。

(责编：朱江、仝宗莉)