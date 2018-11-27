原标题：冒充公检法诈骗再升级 网上发送假警官证

近日，一则“冒充公检法的骗子开始用微信发所谓的警官证了”的消息在网上刷屏，各地公安机关纷纷转载。对此，北京的一位民警表示，民警不可能通过微信或其他方式把警官证发到网上，这么做的都是诈骗。民警办案、找当事人了解情况都是面对面的，不可能通过电话做笔录。如果遇到这种情况，可拨打110查询对方身份，如果不慎被骗，要及时到银行冻结账户，并及时报警。

事件

骗子开始用微信发假警官证

近日，一则名为“重要提醒：冒充公检法的骗子开始用微信发所谓的警官证了”消息刷屏了。该消息称，最近出现不法分子冒充公安机关工作人员实施诈骗，他们有个共同的特点就是通过微信发送“警官证”，这些所谓的“警官证”都是经过PS的照片。请大家牢记：凡是通过微信发送“警官证”的都是诈骗，如果有疑问请拨打110。该消息经深圳市公安局刑事警察支队官方微博发布后，各地公安机关广泛转发。

该消息同时配有3张所谓警官手持警官证的照片。对此，多数网友评论称，“P得太假了，人像跟证件上的照片都一样，同一张贴两处”。虽然多数网友能一眼看穿骗子的伪装，但仍有人被骗。

据深圳市反电信网络诈骗中心披露的案例，11月8日上午，吕女士接到一通自称是社保局工作人员的电话，称吕女士涉嫌骗保，在当事人疑惑时将电话转给了“公安机关”。一位自称是北京市公安局的警察打通吕女士的电话，并让其到没有人的地方，加自己QQ办案。随后，吕女士就收到对方发来的公安证件和印有自己头像及个人信息的“拘捕令”。此时，吕女士已经慌了神，而对方轻易就诈出了她的银行卡存款数额。

深圳宝安警方发现吕女士与一个诈骗电话进行长时间通话，极有可能被深度洗脑。民警迅速给其打电话，但连拨7通电话都被挂断。为阻止其向骗子转账，紧急之下，民警通过其手机号添加微信，并备注“你好，你正在被假冒的警察诈骗，请别转账”。吕女士在向骗子转账时，看到警察的好友申请弹出，马上停止了转账，这才避免了财产损失。

辨别

网上发警官证的都是诈骗

那么，当事人应该如何辨别警官证的真伪？对此，北京市公安局海淀分局曙光派出所民警谭飞对北京青年报记者称，最简单的方法是拨打“警官证”上显示的归属地110查询。他表示，关于电信诈骗，警方总结过8大类60种诈骗手段，仿冒身份类就包含冒充公检法电话诈骗，“我们一边总结，骗子花样也一边翻新，但在网上发警官证的肯定是诈骗”。

谭飞介绍说，民警不可能把警官证通过微信或其他方式发在网上。“这是不允许的，一般出示警官证都是跟当事人面对面，一种是面对群众，需要询问事情时出示，一种是面对犯罪嫌疑人，需要了解情况。”同时，谭飞也表示，不管是公安机关还是检察机关，都不会在网上办案，“办案必须面对面，不管对谁，要当面了解情况，做笔录要当面签字确认”。

至于异地办案的情况，谭飞举例子说，如果是北京警方办的案子涉及的当事人在广州，警方会委托广州公安机关当面给当事人做笔录，传送到北京，“在广州也有民警面对面办案，不可能通过电话或在网上做笔录”。

防范

公检法涉犯罪电话都挂掉

深圳市反电信网络诈骗中心提醒，面对冒充公检法的诈骗分子，只要记住三条防范就能守住自己的钱袋子：公检法机关作为执法部门，绝不会用电话对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查，公检法机关及其他部门之间也不会互相接转电话；公检法等部门根本不存在所谓的“安全账户”，凡通过电话、短信要求转账、汇款或进行资金审查的，一概不要相信；犯罪分子利用特殊计算机软件，能模拟各类电话号码和假冒的公检法网页，接到类似电话需冷静，特别是涉及欠款转账时要立即停止。

对此，谭飞也表示，北京警方针对电信诈骗的识别和防范总结出了“八个凡是、六个一律”，其中涉及冒充公检法诈骗的包括：凡是遇到公检法要求汇款的、叫当事人汇款到“安全账号”的都是诈骗，如果接到电话，不管是谁，只要一谈到银行卡一律挂掉，只要谈到是公检法涉嫌犯罪或领导干部要钱的一律挂掉。“如果实在是被骗了才发现，要利用银行汇款的24小时缓冲时间，马上到银行冻结账户，并及时报警。”

文/本报记者 李涛 实习生 戴幼卿

警方

识别与防范电信诈骗：“八个凡是、六个一律”

“八个凡是”：凡是遇到自称公检法要求汇款的、凡是遇到通知“家属出事”要先汇款的、凡是遇到在电话中索要个人和银行卡信息及短信验证码的、凡是遇到陌生网站要登记银行卡信息的、凡是遇到通知中奖或领奖要你先交钱的、凡是遇到让你开通网银接受检查的、凡是遇到自称领导(老板)熟人要求汇款的、凡是遇到叫你汇款到“安全账号” 的都是电信网络诈骗。

“六个一律”：接电话，不管他是谁，只要一谈到银行卡，一律挂掉；只要一谈到中奖了，一律挂掉；只要一谈到是公检法涉嫌犯罪或领导干部要钱的，一律挂掉；所有短信，但凡让你点击链接的，一律删掉；微信不认识的人发来的链接，一律不点；所有170开头的电话，一律不接。

(责编：仝宗莉、赵爽)