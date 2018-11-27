原标题：起底神秘的卖蜂蜜网红杨霞

最近几个月，一个名叫“杨霞”的女人可谓是火遍朋友圈。不少地方资讯类自媒体都转发介绍了她的个人事迹，并以《那个叫“杨霞”的女人，你在某某地方火了！》为标题进行宣传。文章称，杨霞从小生活在大山里，后带着女儿前往大城市打拼，在有了一番事业后，有感于市场上所售蜂蜜质量不佳，决定回乡卖土蜂蜜，“找回儿时纯真的味道。”

但不久，有不少网友反映说，从“杨霞”处购买的蜂蜜质量不佳，并质疑其身份的真实性。近日，北京青年报记者先后以消费者、记者的身份联系了“杨霞”。对方先是自称在陕西宝鸡凤县桥头庄村养蜂，但随即北青报记者从该村村委会了解到，桥头庄村并没有杨霞这个人，最近几年也没有专门回乡卖蜂蜜的村民。此后，一名自称杨霞表弟的男子告诉记者，杨霞所售蜂蜜系西安“黄灞区灞桥村”一合作社产品，并没有营业执照或食品安全检测等证书。北青报记者查询发现，西安并没有名为“黄灞”的区级行政规划，所谓“灞桥”也是一个区而不是村名。而对于身份的种种疑点，“杨霞”的回应是：直接拉黑。

事件

火遍全国的神秘女子“杨霞”

北青报记者搜索发现，今年上半年开始，“杨霞”就开始频频刷屏朋友圈。连云港、东莞、马鞍山、湘潭、哈尔滨……这个叫“杨霞”的女人，先后“走红”全国多个城市，甚至还在书法圈、风水圈、球迷圈“引起轰动”。

记者注意到，为“杨霞”走红发声的，除了以地方资讯为主的自媒体账号，还有不少垂直细分领域的营销号，甚至还有一些地方媒体的微信公众号也在为其背书。其宣传文案称，“杨霞”自幼生长在大山里，2006年因婚姻变故携年仅4岁的女儿外出打工，不久凭借自己不服输的拼劲儿在大城市收获了自己的事业。但在功成名就的同时，“杨霞”发现，身边人购买的蜂蜜大多是白糖蜜或者是熬制过的蜂蜜，其中的蜂蜜成分少得可怜。“杨霞”为此感到十分寒心，并因此决定回到深山养蜂，“让更多人吃到真的土蜂蜜。”

在文案之外，“杨霞”还专门拍摄了一段视频，讲述自己养蜂的过程。视频中，身穿白色上衣的“杨霞”介绍说，自己卖蜂蜜已经有9年，村里人都叫自己“蜜蜂霞”，其生产的蜂蜜都是完全按照祖辈方法生产，营养价值会比普通蜂蜜高十几倍。文末，照例会附上一个二维码，帮助网友直接添加好友进行咨询。但与普通二维码不同，这些文章中提供的二维码始终处于动态变化中。北青报记者添加后发现，不同二维码所对应用户名称不同，但头像均为视频中“杨霞”的照片。

调查

当地村委会“查无此人”

而在“杨霞”火遍全国的同时，关于其所售蜂蜜的质疑声也越来越多。

11月初，有网友爆料称，自己在“杨霞”处购买的蜂蜜包装简陋，且发货地并非杨霞自称的陕西宝鸡，而是河南某地，因此怀疑自己被骗。不久，越来越多的网友开始在网上发帖，怀疑“杨霞”的真实身份，和其所售蜂蜜的安全性。

曾在“杨霞”处购买过蜂蜜的曾女士告诉北青报记者，今年8月她通过某公众号推广链接添加了自称是“杨霞”的微信号，并购买了两斤土蜂蜜。但收到蜂蜜后却发现，“杨霞”发来的蜂蜜既没有生产日期也没有生产地址，味道似乎也不像对方宣传的那么纯正。于是，心生怀疑的曾女士，又添加了该链接中提供的其他几个微信号，“微信号都连着，头像也都一样。”结果发现，同样的照片、同样的文案在几个“杨霞”的朋友圈都有出现，但时间却不一致，“感觉像是同一伙人在运营好几个不同的微信号。”此后，她向“杨霞”提出退货，不料原本十分热情的“蜜蜂霞”这次却没有了回应，“第一次在朋友圈买东西，就遇上这种三无产品，因为不是在第三方平台购买的，也没有办法投诉，只能当花钱买个教训。”北青报记者查询发现，与曾女士经历相似的网友不在少数。除了售后没有保障外，还有网友反映，自己转了账，却迟迟收不到蜂蜜，并自此与“杨霞”失联。由于不是通过正规网店进行买卖，一旦被其拉黑，就很难再维权。

11月21日，北青报记者以消费者身份添加了“杨霞”的微信。对方自称是“杨霞”本人，目前在秦岭养蜂，主要销售冲水喝的土蜂蜜或者自己吃的蜂巢蜜。此后几天，“杨霞”不时在朋友圈更新采蜜过程，并通过留言表示，自家的蜂蜜十分抢手，不少老顾客都没有抢到，因此每人每次最多购买两斤。与此同时，“杨霞”在朋友圈“疑似”回复顾客称，欢迎对方明年再去山上玩。北青报记者随后向其询问，所谓的深山具体是在哪里，是否可以实地参观一番。“杨霞”答复称，自家养蜂的位置在陕西宝鸡凤县，风景很好，随时欢迎来玩。并发来定位，定位显示，其所在位置为凤县桥头庄村。不过在记者多次表示最近就想去看一看时，对方却推辞称：“现在山上温差比较大，不建议您现在来，您可以暑假没事再过来。”

22日，北青报记者联系到凤县桥头庄村村委会。据该村村主任介绍，村里并没有名叫“杨霞”的村民，这几年也没有听说过谁家有人辞掉大城市的工作专门来村里卖蜂蜜。北青报记者随后又请村主任辨认了“杨霞”朋友圈发布的风景照、视频等，得到答复称，均不是桥头庄村景观。

对于村主任的说法，“杨霞”表示，自己发那个定位是因为从桥头庄上山最方便，但拒绝透露自己养蜂的实际位置。

核实

“杨霞表弟”自称在西安养蜂

11月25日，北青报记者以记者身份再次联系“杨霞”。按照其朋友圈提供的电话号码，很快联系到对方，但接电话的却是一名男性。该男子自称是“杨霞”的表弟，“杨霞”本人因为正在山里采蜜所以不方便接听电话。

据该男子介绍，“杨霞”及其蜂场并不在宝鸡，而是在西安一个名叫“灞桥村”的村里。且村里已经和“杨霞”签订了合同，并专门设立了合作社。他告诉北青报记者，“杨霞”自销售蜂蜜开始，就亲力亲为负责所有业务推广事宜，但并没有为此注册过公司，因此也没有工商执照。至于动态二维码中可识别出来的其他几个微信号，基本上都是自家亲戚，“我们家没有淘宝或者微店，也没有客服，这些微信都是山下的父老乡亲和自家亲戚。”

经与“杨霞表弟”多次确认，“杨霞”所在合作社应该位于西安“黄灞区灞桥村”，且对方自称可以提供村长电话以便北青报记者进行核实。但此后记者始终未等来村长的联系方式，与此同时，北青报记者查询发现，西安区县级行政单位中并没有名叫“黄灞”的，倒是有一个“灞桥区”，但其中也并没有“灞桥村”。

随后，北青报记者又以记者身份再次添加了自称“杨霞”本人的微信账号，但表明身份后不久，就被对方拉黑。

文/本报记者 孔令晗 实习生 张曜麟

观点

律师：购买三无农产品可能存在隐患

在与“杨霞”沟通中，对方多次表示，自己就是卖点农家特色，因此无法提供合格证等食品安全相关证件，也没有办理工商注册。对此，北京京师律师事务所许浩律师介绍，根据目前法律法规，农民通过自己的朋友圈出售一些农产品的确不需要进行工商注册，但类似“杨霞”这样频繁地在朋友圈出售商品，就有可能被认定为经营者。而按照《食品安全法》《消费者权益保护法》相关规定，经营者应当确保其所售商品符合《产品质量法》等国家法律、法规的规定、要求。

此外，针对“杨霞”几次三番更改采蜜地点，且提供虚假地址一事，许浩律师表示，其行为已经涉嫌虚假宣传，消费者可据此向其提起民事诉讼。

北京康达律师事务所韩骁律师表示，朋友圈购买农产品已经渐成风气，有些时候确实能通过这种方式购买到比较新鲜的农产品，但与此同时，也要警惕各种推广链接中推销的“三无产品”。他介绍，按照我国《产品质量法》相关规定，经营者销售的产品必须有中文厂名、中文厂址、电话、许可证号、产品标志、生产日期、中文产品说明书，如有必要时还需要有限定性或提示性说明等等，凡是缺少的均视为不合格产品。上述要求缺少其中之一，即可视为“三无产品”。

韩骁律师提醒，实际生活中，“三无产品”一般是指无生产日期、无质量合格证以及无生产厂家，来路不明的产品。购买此类食品，一方面可能带来食品安全隐患，“没有标注生产日期就无法得知食品是否过期，一旦不慎食用了过期产品，就可能引发食物中毒；而没有质量合格证，没有配料成分、添加剂的标注含量，也很难保证食品的安全性。”除此之外，购买“三无产品”还可能导致维权困难。“由于三无产品没有标示生产厂家信息，或者是标示了错误的生产厂家信息，消费者购买三无产品后发现食品存在质量问题，可能会由于无法找到真正的责任人，陷入维权无门的境地。”

(责编：仝宗莉、赵爽)