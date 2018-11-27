网易理财将下线所有产品 下线后将不再支持赎回等

网易理财日前发布公告，因业务调整，将于近期下线所有产品。下线后将不再支持产品的收益更新及赎回等相关操作，调整时间预计在12月5日左右。网易强调，此前已有一年多过渡期，至2018年3月底，所有非标类产品已全部兑付完毕，未发生任何逾期情况。
网易理财所有产品近期下线
公告称，因公司业务调整，网易理财将于近期下线所有产品，包括但不限于灵活保、稳赢3年、增盈保、智能投顾、易钱袋、现金宝。
下线后将不再支持产品的收益更新及赎回等相关操作，调整时间预计在12月5日左右，不同理财产品的调整时间可能会略有差异。调整前，用户仍可以在网易理财官网查询及操作赎回用户所持有的理财资产;调整后，网易理财官网仅支持查询持有资产所属的基金公司、销售平台、保险公司以及赎回引导流程等信息，届时若要进行赎回，则需要用户自行前往所持资产相应的基金公司、销售平台、保险公司进行赎回操作，网易理财官网则不再支持赎回操作。
网易理财强调未发生任何逾期情况
网易方面表示，早在2017年，由于网易金融事业部战略调整，相关业务聚焦至支付等核心板块。自当年9月起，网易理财就停止了相关理财产品的销售，并针对存量产品专门设立了业务过渡期。
网易理财强调未发生任何逾期情况。声明称：在2017年9月至2018年11月为期一年多的过渡期内，我方妥善安排相关产品的退出事宜，并在网易理财官网（8.163.com）进行公示，同时安排客服进行专项解答。至2018年3月底，我方所有非标类产品已全部兑付完毕，未发生任何逾期情况。业务过渡期即将结束，目前仍有部分存量的基金和保险类标准理财产品，经协商后将迁移回原本的持牌金融机构，相关金融机构会继续提供后续服务。
网易方面还回应了部分媒体提及的“今年2月，网易理财便曾在官网发布过延期兑付公告，到期时间为2018年2月14日-2月21日的安盈一号和安心一号理财到账时间将顺延到年后，预计2月22日-2月26日期间陆续到账”。网易表示，这并非逾期，这种说法存在明显误导性。
当时网易调整兑付时间是基于工作日兑付的考虑，安盈一号和安心一号理财不存在延期兑付的情况。2018年春节法定节假日为2月15至2月21日，此期间并非法定工作日，故调整至2月22日至2月26日期间到账，并且已在规定时间内全部兑付完成。
网易金融重心转向支付
网易理财官网介绍称，网易理财是网易宝有限公司通过与多个金融机构合作，面向广大互联网用户提供精选、安全、便捷的购买理财产品的一体化在线金融服务平台。资料显示，网易宝是网易公司旗下拥有持牌支付机构。该公司于2012年6月27日获得了人民银行颁发的《支付业务许可证》，业务范围为全国性的互联网支付，目前已经成功续展，有效期至2022年6月26日。
网易理财上线于2013年，不过上线后一直比较低调，宣传不多。2015年5月，网易金融事业部正式成立。网易官方称，目前网易金融部聚焦于支付板块。业内人士认为，网易电商是网易的一大战略方向，包括考拉、严选等，在这方面需要网易支付的有力支撑。
文/本报记者 温婧
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