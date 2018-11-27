原标题：山西违法倾倒钢渣事件21人被问责

据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。

11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报称，事发后，当地责成高义钢铁全面整改；新绛县纪委监委对21名相关责任人进行问责；新绛县公安局对高义钢铁倾倒钢渣涉嫌非法占用农用地2案3人实施了刑事拘留；新绛县环保局对高义钢铁倾倒钢渣的违法行为，行政处罚50万元。

事件

“高义钢铁”产生钢渣随意填埋

据生态环境部此前通报，高义钢铁始建于2008年7月，位于山西省运城市新绛县狄庄村，占地1200亩。该公司有炼铁、炼钢、轧钢生产线，年产生铁400万吨、粗钢300万吨、特钢160万吨、发电量4亿千瓦时。

该公司至今尚未建设固定的钢渣处置场，所产生的钢渣以随意填埋为主，少量综合利用。根据山西省提供的资料，仅2018年以来，该公司就产生钢渣31.4万吨，其中水泥厂综合利用仅为2.82万吨，不到9%，剩余超过90%的钢渣和历年来产生的数百万吨钢渣分别倾倒于桥东、闫家、南李、龙泉等村庄的农地上，部分用于场地和道路铺垫。

细节

涉事企业存长期违法排污等问题

通报称，涉事企业存在以下问题：长期违法排污。早在2015年7月，高义钢铁就被原环境保护部查出恶意偷排、数据造假等问题。2017年5月，第一轮中央环保督察时，群众多次举报高义钢铁烟囱冒黑烟、存在未批先建等问题，本次督察又发现高义钢铁违法大量倾倒、填埋钢渣。

原山西省环境保护厅曾在《关于山西华丰冶炼集团有限公司2×630m3锰铁合金高炉项目竣工环境保护验收意见的函》（晋环函〔2013〕1733号）指出，“为保证固体废物长期稳定地得到妥善处置，你公司必须在备用渣场启用前对其进行规范化建设，达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），待验收合格后方可投入使用。”运城市环境保护局在高义钢铁年产100万吨特钢工程项目和年产120万吨球团生产线技改项目的环境影响报告书批复中指出，“合理处置固体废物，严防二次污染。”但高义钢铁无视环保要求，没有按要求建设渣场，导致大量钢渣被违法倾倒或填埋。填埋于各处的钢渣都没有做任何防护，尤其是桥东村填埋地距离汾河直线距离不足400米，对汾河水环境造成严重威胁。

高义钢铁随意倾倒废渣，除了对汾河水环境带来威胁外，还占用了包括基本农田在内的大量耕地。山西省提供资料显示，2010年至今，除综合利用外，桥西村钢渣占地15.93亩，其中耕地0.84亩；龙泉村钢渣占地5.49亩，其中基本农田5.04亩；南李村占地0.33亩，其中耕地0.3亩；中苏村占地11.19亩，其中耕地3.4亩；桥东批发市场处占用耕地27.25亩。5处合计占用耕地31.78亩、基本农田5.04亩。

进展

涉案3人被刑拘 21人被问责

生态环境部此前通报称，督察发现，高义钢铁钢渣随意倾倒带来重大生态环境隐患，有多方面原因。作为污染防治责任主体，高义钢铁违反了《环境保护法》《环境影响评价法》《固体废物污染环境防治法》《土地管理法》等法律法规。另外，违法占用基本农田和耕地，数量较大，造成耕地大量毁坏，性质恶劣。

高义钢铁违反多项法律法规，并被屡屡举报，运城市和新绛县两级政府及其有关部门放任企业违法行为。对企业违法倾倒填埋钢渣、侵占耕地和基本农田行为，当地环保和国土部门疏于监管，履职缺位。

11月26日下午，山西省运城市新闻中心就此事发布通报称，针对中央环保督察组21日通报的山西高义钢铁有限责任公司违法倾倒钢铁废渣危及环境安全有关问题，新绛县委、县政府已责成高义钢铁全面整改；新绛县纪委监委对21名相关责任人进行了严肃问责；新绛县公安局对高义钢铁倾倒钢渣涉嫌非法占用农用地2案3人实施了刑事拘留；新绛县环保局对高义钢铁倾倒钢渣的违法行为，行政处罚50万元。

文/本报记者 张雅

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