原标题：基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23%

《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年底，基本养老保险基金自2016年12月份受托运营以来，累计投资收益额88.19亿元。

对此，中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日对《证券日报》记者表示，2017年基本养老金投资收益率达到5%以上，实现了保值增值的目标，考虑到其稳定性的要求，不能从事高风险投资，在市况一直不太尽如人意的情况下，能有如此回报，还是相当理想的。

据了解，截至2017年年末，社保基金会先后与广西、北京、河南、云南、湖北、上海、陕西、安徽、山西9个省（区、市）签署基本养老保险基金委托投资合同，合同总金额4300亿元，委托期限均为5年，均采取承诺保底收益合同版本，实际到账资金2731.5亿元。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，基本养老保险基金刚开始运营的前期，资金到位较慢，委托期限较短，投资方式也是采取承诺保底的形式，制约了养老金的投资规模与管理方式，到2017年实现累计投资收益88.19亿元，是一个较为满意的结果。

值得关注的是，人社部新闻发言人卢爱红在人社部2018年第三季度新闻发布会上透露，截至9月底，北京、山西等15个省（区、市）政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额7150亿元，其中4166.5亿元资金已经到账并开始投资。与2017年年末相比，新增6个省份签署委托养老保险基金投资运营合同，新增到账资金1435亿元。

对此，苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙对《证券日报》记者表示，预计未来有结余资金的地方社保基金，都将逐步委托全国社保基金理事会进行投资，委托投资规模会进一步扩大。大多数地方社保资金管理机构尚不具备专业投资的能力，只能以银行存款、国债等形式持有，投资收益率整体较低。

在谈及未来养老金将如何进一步提高收益，董登新认为，养老金的投资是基于安全性和流动性有保障的基础上追求收益率的。

刘向东则认为，一方面可以增加债券和股票的投资，另一方面可以尝试一级市场投资。基本养老保险基金投资的风险控制非常高，更倾向于中长期的投资标的。（本报见习记者 孟 珂）

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