原标题：国际油价连跌七周 供求关系逆转

上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.90美元/桶，下跌已超过30%。布伦特原油周线下跌11.79%，也是连续第七周下跌，一度创逾一年新低至58.41美元/桶。

金联创原油分析师韩政己昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，10月份以来，原油价格持续下跌，主要原因还是因为供需关系的转变引起的，本来市场预期国际原油将是求大于供，但由于沙特、俄罗斯增产、美国库存原油数量增加、美元升值、世界经济明年将出现衰退，以及伊朗原油禁运没有预期那么紧等消息的影响，逆转了国际原油本来的供求关系，使得原油供应过剩的担忧愈演愈烈，导致国际油价进入下跌通道。

韩政己表示，在供需面上，现在市场对于供应过剩的担忧愈发强烈，使国际油价呈现下行的趋势，而在此期间数次发生的原油下跌是因为盘中的大量抛售直接造成的，这直接导致了原油价格在盘中出现断崖式下跌。除此以外，还有一些其他原因，包括美国总统特朗普一系列希望油价走低的发言也令油价承受较大的压力，另外还有美元上涨等因素的影响。

从近一段时间以来各机构对于油价的预期来看，也较为消极。高盛预计未来几周油价将继续波动。高盛的报告称，需要有基本面因素推动，油价才能企稳并最终上涨，油价再度暴跌反映出市场对2019年供应过剩的担忧，随着增长忧虑持续加剧，大宗商品和资产全面遭遇抛售。需求大幅下降或欧佩克不减产，将是油价从目前水平回升的两个主要风险。但是高盛认为上述两种情况都不太可能发生，但更关心的是后者，这种转变将导致价格持续走低。

韩政己表示，虽然油价下跌一般预示着经济放缓，但是油价下跌本身对于中国经济或并非坏事。首先，油价下跌对我国来说有一个明显的好处就是原油进口成本下降。随着我国经济持续发展，目前已经取代美国成为世界最大的石油净进口国，国际油价的下行将直接降低我国石油进口成本和石油化工行业成本，并通过产业链传递，降低我国经济整体运行成本。其次，原材料价格下跌对下游行业的成本改善将远大于对上游行业的收入下降。对于中国而言，油价及商品价格下跌会带来通缩风险的担忧，也会导致中上游行业收入下滑的压力，但商品价格下跌带来的下游行业成本下降远大于中上游行业的收入下降，与此同时油价下跌将改善中国的外贸环境，综合来看油价下跌对我国整体而言利大于弊。

卓创资讯成品油分析师孟鹏告诉《证券日报》记者，目前来看，原油市场上多头消息较少，虽然12月初欧佩克将会再次讨论减产事宜，但是在美国原油产量及库存持续增加的情况下，全球石油市场供应过剩的现状难以改善，未来原油价格大幅反弹的可能性较低。由于目前国内测算的原油变化率依旧深处负值，本周期国内成品油零售价将再次迎来下调，且跌幅依旧较大。（本报记者 苏诗钰）

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