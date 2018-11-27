原标题：年底信用贷开打价格战 银行员工称“征信打印纸都不够用了”

每年年底是贷款、融资的高峰期，也是银行、贷款中介冲业绩的“最后一小时”。

《证券日报》记者近日调查发现，多家银行通过降低利率揽客，并通过电话、短信等方式广泛招揽客户。与此同时，有贷款中介“免服务费”帮助银行完成任务，还有贷款中介推出服务费半价的团购活动。

在北京市东城区某个人征信查询网点，银行工作人员告诉《证券日报》记者，最近打印征信的客户比平时多了不少，“我们网点这两台打印征信的机器用纸量猛增，今天已经加了好几次纸，不然都不够用了。”

信用贷“降利率”揽客

“请问近期有资金需求吗？我们公司合作的银行降利率了，现在贷款时机合适。”

“查询到您在我行的信用贷还没有提款，现在提款比签约利率低，需要帮您申请提款吗？”

上述电话推销分别来自贷款中介和银行。据《证券日报》记者了解，临近年底，小额贷款的需求不断升温，部分银行降低利率打起了价格战，20万元到50万元左右的无抵押信用贷款成为个贷市场的主力军。

某贷款服务公司的工作人员介绍称，“近期我们合作的多家银行都推出了年息6%以下的产品，对于客户需求较高的先息后本产品，我们也有渠道可以申请。”

他还表示，“这个月申请贷款还是比较合适的，各家银行年底冲业绩，推出了很多优惠活动，放款也比较快。等到下个月银行进入结算阶段，审核、批贷速度就慢了。”

以某城商行为例，个贷经理告诉《证券日报》记者：“我行针对获批信用贷但还没提款的部分优质客户申请了优惠利率。”

根据该行个贷经理的介绍，客户需在指定时间前往网点或通过手机银行APP申请提款，优惠后年息为6.09%，相当于打了八五折（优惠前的年息为7.2%）。

某国有大行针对个人金卡客户，推出了日息万分之一的活动费率，折合年息仅为3.65%。此款产品贷款期限为1年，到期还本，支持提前还款，随借随用，期限灵活。根据客服的介绍，这款产品开始申请时间为2018年11月15日，额度有限，满额即停。

除了被电话推销，还有不少客户表示，近期收到的短信推销也多了起来。

某股份制银行官方客服发送的推销短信年利率非常吸引人：“11月21日起至年底，**贷普惠年终礼大派送！首次申请额度即可抽取腕表、箱包、珐琅锅、视频会员卡等大礼，每周四更有5.76%利率优惠券限时抢，数量有限，先到先得。”

此前，《证券日报》记者也曾接到该行客服电话通知：“受邀客户申请**贷可免除一个月的利息。”

贷款中介主动“免服务费”

除了银行降利率揽客户外，还有部分贷款中介打出“免服务费”的广告。

某贷款中介工作人员对《证券日报》记者表示：“我们公司目前合作的银行有30多家，根据贷款人资质以及贷款金额不同，服务费收取2%-5%不等。不过，近期有两家银行的产品免收服务费，主要是帮银行完成任务，活动截止到本月月底，根据资质不同，月息在0.55%到0.8%之间，还款方式先息后本。用款需求在50万元以下的客户可以考虑，审核完成当天就能放款。”

上述中介人员还表示：“即使收取服务费的产品，也有优惠途径，比如参加团购。既可以自己和朋友成团，也可以先报名等待我们公司组团，团购服务费半价。每月1次到2次统一去银行面签，不着急当天放款的客户比较合适参团。”

在北京市东城区某个人征信查询网点，银行工作人员告诉《证券日报》记者，最近打印征信的人比平时多了不少，“我们网点这两台打印征信的机器用纸量猛增，今天已经加了好几次纸。”

上述银行工作人员介绍道：“附近的贷款中介比较多，贷款人一般都会先来我们网点打印征信报告，拿着征信报告去中介公司面谈，并直接匹配产品。”

在北京工作的王先生告诉《证券日报》记者，“三个月前我通过一家贷款中介申请了信用贷款，前几天再次接到了中介的电话，通知我可以介绍客户到他们公司，贷款成功会将批贷金额的1%返利给我。”这意味着，按照一笔30万元的信用贷计算，老客户成功介绍一个新客户，就可以获得3000元的返利。（本报记者 刘 萌）

(责编：朱江、仝宗莉)