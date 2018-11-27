原标题：陕京管道输气量打破去年纪录

本报讯（记者 董禹含 通讯员 齐佩东）承接东西、连通东北华北，陕京管道在全国天然气管网中发挥着重要的平衡、协调作用，北京所需天然气更是100%由陕京管道系统输送。记者从中石油北京天然气管道有限公司获悉，昨天10时，陕京管道系统输气总量达387.7亿立方米，已超出去年输气总量1.15亿立方米，提前35天打破去年纪录。

据介绍，中国石油在今冬明春的资源安排上，承担京、津、冀、晋、陕5省保供任务的陕京管道，今年计划输气总量达到447.85亿立方米，同比去年增加61.3亿立方米。

“华北地区冬夏季用气存在8倍至10倍的峰谷差，同时，气温下降1摄氏度，北京地区每天用气增加约400万立方米，会使天然气阶段性需求量激增。”中石油北京天然气管道有限公司相关负责人介绍，公司正在加快推进陕京四线托克托压气站建设，该工程将于11月30日投产，届时陕京管道系统的日输气能力将再增1400万立方米。

此外，中石油北京天然气管道有限公司结合历年冬季供气情况，有计划地进行入冬前的设备检查、冬防保温、设施维修、压缩机组维护保养等，确保今冬明春首都及沿线地区温暖过冬。当前，陕京管道一线员工正加密巡检管道；各站场结合往年冬季运行经验及所辖站场特点，对防冻堵和防泄漏部位进行了全面排查，所有锅炉车、注醇泵等设备准备就绪，一旦出现冻堵状况能够第一时间进行处置。

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