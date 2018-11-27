首座跨雅鲁藏布江大桥铺轨

11月26日，在贡嘎雅鲁藏布江特大桥上，第一组长25米的轨排精准落下。这标志着川藏铁路拉林段第一座跨江大桥——贡嘎雅鲁藏布江特大桥开始铺轨架梁，拉林铁路顺利迈出了跨越雅江的第一步。

图为施工人员在铺轨。

新华社记者 普布扎西摄

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