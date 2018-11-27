作为全球煤炭生产、消费第一大国，中国积极调整能源结构、减少煤炭消费（煤控）有三大重要意义：其一，打赢蓝天保卫战；其二，落实“十三五”能源发展规划；其三，履行《巴黎协定》的中国承诺。

“十三五”以来，中国减少煤炭消费取得了一定的成就。比如，在京津冀推进散煤的清洁能源替代等措施的影响下，2017年入冬以来多地蓝天数量增加。实际上，中国因为煤炭消费总量下降还取得了另一项成就：2013年以前，中国的二氧化碳排放一直增长很快，但从2013年以来，中国的二氧化碳排放进入一个平台波动期，5年排放增量几乎为零。这是一个有重大意义的转折点，表明中国在应对气候变化上进入了一个新时期，也表明中国的经济发展从一个高污染、高碳排放、高投入、低效率的阶段进入一个绿色、低碳、高质量的可持续发展阶段。

虽然中国煤控成绩有目共睹，但煤控工作丝毫不能放松。2013年以来，中国煤炭消费总量持续下降。2017年全国煤炭消费比2013年减少了3.5%，但比2016年增长了0.4%，是2014至2016年连续三年下降后出现的首次反弹。2018年全国煤炭消费量反弹更多，前9个月中国煤炭消费量约28.75亿吨，同比增长3%。增长主要来自电力、钢铁、建材、化工等行业。“十三五”后期，中国进一步推动煤炭消费减量替代面临诸多挑战。

从整体来看，在打赢蓝天保卫战的背景下，伴随中国经济平稳增长和动能转换，煤炭需求没有大幅增长的空间。在清洁能源加快替代和能效提升的压力下，预计煤炭消费将在“十三五”后期进入下行通道。具体而言，虽然2016年下半年以来重点耗能行业效益水平有所回升，产量上升导致小幅煤炭消费反弹，但是产能仍然处于饱和水平，煤炭消费没有大幅反弹的基础。同时，经济新常态下，电力消费增长进入中高速区间的基本判断没有改变。2017年到2018年上半年的煤炭消费增长是短期内各种因素叠加所致，不具备较长时期增长的可持续性。

为遏制煤炭消费反弹，建议包括煤电项目停缓建的约束不能全面放闸松动，避免大量投资搁浅。淘汰煤电落后产能需要地方“自下而上”因势利导，加快电力部门的可再生能源消纳，推动电力行业碳交易。防止煤化工的某些产品（如甲醇等）出现产能过剩，暂停审批煤制燃料项目（煤制油、煤制气）；煤炭、钢铁去产能适时调高目标，鼓励行业协会和企业积极性，将建材、化工、有色金属等行业纳入去产能行业。更好地利用大气污染治理和碳强度指标的强力约束，依靠环保强有力的监管和监查体系，推动煤炭消费更快下降。

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