开端

1997年亚洲金融危机爆发后，西方国家逐渐意识到，仅仅依靠西方发达国家应对国际金融问题已不现实。全球性经济金融问题的协调，需要新兴经济体共同参与。在1999年七国集团（G7）财长会议的倡议下，同年12月，G20财长和央行行长会议在德国柏林举行，这标志着G20的正式成立。

G20峰会是一个国际经济合作论坛，属于布雷顿森林体系框架内非正式对话的一种机制。G20的成员包括英国、美国、日本、法国、德国、加拿大、意大利、俄罗斯、澳大利亚、巴西、阿根廷、墨西哥、中国、印度尼西亚、印度、沙特阿拉伯、南非、土耳其，韩国，共19个国家以及欧盟。

此外，国际货币基金组织、世界银行等国际经济金融机构的领导人作为G20的特邀代表参会。

机制

在2008年之前，G20只是每年举行一次财长和央行行长会议。2008年，全球金融危机爆发，为协调全球经济金融政策，在美国的提议下，G20于2008年11月在华盛顿举行第一次领导人峰会。自此，G20开始从一个部长级会议升格为领导人峰会，并逐渐取代G7成为全球经济治理的首要平台，但仍保留财长和央行行长会议机制。

自2008年美国华盛顿峰会至2017年德国汉堡峰会，G20已举办十二次领导人峰会。

目前G20机制已形成以峰会为引领、协调人和财金渠道“双轨机制”为支撑、部长级会议和工作组为辅助的架构。G20还根据不同情况召开一些专业部长会，包括经贸部长会、农业部长会、劳工部长会、能源部长会等。G20没有投票机制，各国在共同协商一致基础上达成共识。

议题

G20历届领导人峰会议题主要分为以下三个方面：推动国际金融体系改革、完善国际金融监管、加强各国宏观经济政策的沟通与协调。

同时，G20峰会的议题还关注世界经济形势、经济增长、全球经济治理、气候变化、经济抗风险能力、就业、国际贸易和投资、能源、发展等问题，旨在推动发达国家和新兴市场国家之间就实质性问题进行讨论和研究，以寻求合作并促进国际金融稳定和经济持续发展。

2016年9月4日至5日，G20领导人第十一次峰会在中国杭州举行，主题为“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”，分别对应创新增长方式、完善全球经济金融治理、促进国际贸易和投资、推动包容联动式发展等4个重点领域，也成为中国参与引领全球经济治理的新起点。

（祖 鸿整理）

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